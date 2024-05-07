39.25 / 39.76 42.24 / 42.89
Київ: +19
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

В Україні запровадили нові правила виїзду студентів за кордон: що важливо знати

15:51 7 травня 2024
Студент

Уряд дозволив студентам-чоловікам брати участь у програмах із навчання чи стажування за кордоном. Йдеться про програми академічної мобільності, в яких раніше брали участь насамперед студентки.

Як повідомляє «Уряд Online», учасниками програми можуть бути молоді люди у віці від 18 до 22 років, які не підлягають призову під час мобілізації, навчаються на денній формі, здобувають освітній ступінь бакалавра або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Стати учасником програм можна терміном на один семестр. Поїхати на навчання за кордон зможуть студенти, у яких є:

  • е-квиток студента;
  • засвідчення копії договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;
  • документ від ТЦК та СП;
  • довідка від закладу освіту про направлення для навчання в іноземному виші.

До речі, взяти участь в програмах академічної мобільності зможуть студенти, у яких нема поганих оцінок за два останні семестри. Також вони повинні мати підтвердження відповідних знань мови, якою викладають у закордонному виші.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що згідно з новим законодавством, в Україні замість строкової запроваджується базова військова служба, яку мають проходити громадяни у віці від 18 до 25 років. Період проходження служби можна буде обрати самостійно до виповнення 24 років.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

117

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оформлення картки

Керівництво «Привату» звернулось до пенсіонерів, які отримують виплати на карту: в чому справа

Штрафні санкції за порушення норм мобілізації

Штрафи для ухилянтів переглянули: нардеп розповів, що загрожує за неявку до ТЦК і як будуть стягувати гроші

військовий

«Тепер зобов’язані»: кого скоро змусять роздавати повістки

Таргани

Зробіть так, як китайці, і таргани кулею покинуть ваш дім

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту