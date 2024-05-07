В Україні запровадили нові правила виїзду студентів за кордон: що важливо знати

Уряд дозволив студентам-чоловікам брати участь у програмах із навчання чи стажування за кордоном. Йдеться про програми академічної мобільності, в яких раніше брали участь насамперед студентки.

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Як повідомляє «Уряд Online», учасниками програми можуть бути молоді люди у віці від 18 до 22 років, які не підлягають призову під час мобілізації, навчаються на денній формі, здобувають освітній ступінь бакалавра або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Стати учасником програм можна терміном на один семестр. Поїхати на навчання за кордон зможуть студенти, у яких є:

е-квиток студента;

засвідчення копії договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

документ від ТЦК та СП;

довідка від закладу освіту про направлення для навчання в іноземному виші.

До речі, взяти участь в програмах академічної мобільності зможуть студенти, у яких нема поганих оцінок за два останні семестри. Також вони повинні мати підтвердження відповідних знань мови, якою викладають у закордонному виші.

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Нагадаємо, що згідно з новим законодавством, в Україні замість строкової запроваджується базова військова служба, яку мають проходити громадяни у віці від 18 до 25 років. Період проходження служби можна буде обрати самостійно до виповнення 24 років.

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Фото Pixabay

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