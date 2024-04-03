Е-квиток та документ від ТЦК: студентів-чоловіків випускатимуть за кордон, але є умови

Наразі в Україні триває робота над підготовкою до другого читання проєкту закону про мобілізацію. А в оновленому законопроєкті № 10449, який був внесений до Ради урядом, відстрочка не передбачена для аспірантів-контрактників, які здобувають освіту коштом фізичних та юридичних осіб.

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Тим часом міністр освіти Оксен Лісовий повідомляє, що у Кабміні знайшли можливість для студентів-чоловіків брати участь у програмах із навчання чи стажування за кордоном.

«Уряд ухвалив рішення, яке дозволить хлопцям також ставати учасниками цих програм — строком на один семестр. Йдеться лише про студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування)», — зазначив він.

Для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності необхідно мати е-квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від ТЦК. Жодних особливих дозволів МОН не видаватиме.

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Нагадаємо, що напередодні президент підписав закон щодо зменшення призовного віку з 27 д 25 років.

Фото зі сторінки Оксена Лісового

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