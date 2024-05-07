«Важко знайти людину, яка зробила для послаблення ЗСУ більше, ніж Хомчак», — волонтер Роман Донік

Відомий волонтер та військовий інструктор Роман Донік прокоментував оголошення колишнього Головнокомандуючого ЗСУ, а зараз першого заступника секретаря Секретаря РНБОУ Руслана Хомчака у розшук в росії. На думку Доніка, росіяни маскують свою агентуру через оголошення таких людей у розшук або через накладання на них санкцій. Про це волонтер написав на своїй сторінці у соцмережі.

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«Це така собі „легалізація“ в українському соціумі для глядачів телебачення», — стверджує Донік.

На його думку, важко знайти людину, яка з 2014 року зробила більше для послаблення ЗСУ.

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«Від прийняття рішення по Іловайську, що стало самою медійною трагедією до 2022 року, втечі звідти. І закінчуючи „оптимізацією“ ЗСУ з 19 по 22 рік. Коли форматувалися підрозділи, зменшувалась боєздатність механізованих бригад, та всякі розведення та розмінування», — написав відомий волонтер

За його словами, задачею головнокомандувача ЗСУ є переконати верховного головнокомандувача (президента) в рішеннях, які повинні бути на користь ЗСУ та підсилювати державу, а не сліпо виконувати те, що «надула в вуха цивільного президента російська агентура».

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«А Хомчак якраз не просто виконував, а ще й пропонував як то все зробити як найефективніше з точки зору рф. Якщо Хомчака оголошено у розшук у рф, то це скоріше тільки для того щоб нагородити, або виплатити гонорар», — додав Роман Донік.

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