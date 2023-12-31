«Нинішні ІПСО росіян в Україні — це підводка до повторення 1917 року: багнети в землю, ворог не на фронті, а в столиці», — Роман Донік

Відомий волонтер Роман Донік розповів, чим небезпечні інформаційно-психологічні операції росіян, які у своїх цілях використовують й певні українські політики.

«Зараз чітко відстежуються дві активні інформаційно-психологічні операції спецслужб росії, які є продовженням попередньіх про втому Заходу від України, — пише Роман Донік, який раніше критикував нападки на військове керівництво країни, на своїй сторінці у соцмережах. — Зараз активно працюють по зриву мобілізаційних заходів та законів, які будуть прийматися.

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В основі — зневіра і деморалізація. Нарративи:

а) нема за що воювати, люди не раби, кожен має сам вибирати як жити, поки одні воюють інші все розкрадають, діти багатіїв/політиків, нема розуміння, що таке перемога і як вона виглядає.

б) військове керівництво не має плану, просто вбиває людей, евакуації не проводяться, тіла загиблих не евакуюють, виплат нема, соціальної підтримки родинам загиблих та поранених нема, підготовки нема, м’ясні штурми, нема зброї, не буде в що вдягти і таке інше.

Це підводка до повторення 1917 року — штики в землю, всі додому, війна вигідна політикам та багатіям, ворог не на фронті, а у столиці.

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Друга іпсошечка відпрацьовує по головнокомандувачу та його близькому оточенню. Штатному посадовому оточенню. Те, що прилітає з боку «позаштатних», то не ціль, а скоріше засоби вогневого впливу.

На жаль, деякі політики та топчиновники вважають що можуть використати роботу росіян на свою користь. І частково її підтримують, а на рівні керівництва партій використовують для торпедування тих, кого вони вважають опонентами/конкурентами.

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Це все вже було. Трошки більше ста рочків тому. Потім концтабори, їли траву та своїх дітей.

Моралі не буде.

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Тримаймо стрій. Сама темна ніч, самі знаєте коли".

Фото із соцмереж

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