В Україні змінили правила проходження МСЕК та змінили перелік необхідних документів

Внаслідок війни збільшується кількість людей, які потребують встановлення інвалідності, значну частину серед них складають військовослужбовці. У зв’язку з цим визначено чіткий перелік документів, що подають пацієнти для проходження медико-соціальної експертизи. Це дозволить зменшити навантаження на людей та скоротить терміни оформлення документів для подачі до медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), повідомили в Міністерстві охорони здоров`я України.

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«Перелік документів, що мають бути подані до МСЕК з метою встановлення (перегляду) інвалідності врегульовано змінами до постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності“», — йдеться у повідомленні.

Отже, загальні документи, які пацієнт подає для проходження медико-соціальної експертизи:

• паспорт громадянина України (у випадку предʼявлення паспорта громадянина України у формі «ID картки» також витяг з реєстру територіальної громади);

• довідка про присвоєння реєстраційного номера платника податків;

• для чоловіків від 18 до 60 років військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного) чи посвідчення про приписку до призовної дільниці або довідка територіального центру комплектування та соціальної підтримки про перебування на військовому обліку;

• для людей, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах — довідка про перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України.

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Медичні документи, що подають лікарські консультативні комісії до МСЕК, такі:

• направлення на МСЕК;

• медичні документи, що стосуються захворювання чи стану (виписка з медичної картки);

• результати лабораторних та інших досліджень, що підтверджують діагноз або стан і ступінь його важкості;

• план медичної, професійної й індивідуальної реабілітації;

• документи, що підтверджують причинний зв’язок з інвалідністю;

• документи, що підтверджують безперервну тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців.

«Окремі зміни стосуються проходження МСЕК військовослужбовцями. Так, відтепер причинний зв’язок інвалідності, а також ступінь втрати працездатності колишніх військовослужбовців встановлюватиметься на підставі постанови ВЛК, оформленої довідкою ВЛК, свідоцтвом про хворобу або протоколом засідання штатної ВЛК. Ступінь втрати працездатності військовослужбовцю/військовослужбовиці комісія встановлюватиме після закінчення його лікування. На підставі даних про втрату здоров’я комісія розроблятиме програму медичної, професійної та соціальної реабілітації», — повідомили в МОЗ.

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