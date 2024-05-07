Офіс генерального прокурора України та його очільник Андрій Костін умисно затягуює судовий арешт рахунків онлайн-казино VBet та Pin-Up, даючи їм можливість вивести з країни майже три мільярди гривень, «зароблених» на українцях. Про це журналіст Євген Плінський написав у Facebook.

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Нагадаємо, 18 квітня Фінансовий моніторинг заблокував на 30 днів рахунки операторів грального бізнесу VBet та Pin-UP, на яких знаходиться 2,860 млрд гривень. Втім Офіс генерального прокурора і досі не звернувся до суду задля накладення арешту на рахунки казино.

«Самі компанії відкривають нові рахунки та намагаються якось вистрибнути з грошима з України, а Офіс Генерального прокурора просто продовжує спостерігати», — заявив журналіст.

За його інформацією, доказової база по обох казино лежить у прокурорів на столі у великому об'ємі.

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«Стосовно Pin-Up, фактично, мова йде про економічний тероризм, коли під приводом діяльності онлайн-казино, було організовано вимивання коштів українців в офшори, та їх подальша легалізація через скуповування нерухомості та інших активі на Кіпрі головним інвестором Pin-Up росіянином Дмитром Пуніним.

Навіть британські правоохоронці вже зайнялися фінансовою активністю Пуніна на Кіпрі, де затримували та допитували його. Але наш Офіс Генерального прокурора не хоче помічати всього цього", — написав Плінський.

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Журналіст зауважив, що натомість про Андрія Костіна вийшов компліментарний матеріал у виданні Forbes, яким володіє Артур Гранц — білоруський бізнесмен. На думку журналіста Плінського, даючи генпрокурору першу шпальту з заголовком «Як же добре зажив бізнес, коли ОГП очолив Андрій Костін», Гранц може вирішувати «питання лояльності прокурорів по своїй монопольній мережі DutyFree».

«Схема була, збитки державі були, навіть закон окремий приймали проти цього свавілля, а от кримінальних справ проти реалізаторів схеми немає. Проте з боку Гранца є пакет медійної підтримки генерального прокурора», — звернув увагу Плінський.

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Із посиланням на учасників грального ринку, він повідомив, що план VBet та Pin-Up полягає у тому, щоб «притримати» прокуратуру до 20 травня — дня, коли закінчиться термін блокування їхніх грошей Фінансовим моніторингом.

«Притримати прокуратуру до 20 травня, а саме в цей день закінчиться термін блокування фінмоном їх грошей, швидко вивести з України три мільярди, а далі вже можна підставлятись під санкції, та реєструвати в Україні нові компанії», — вважає Євген Плінський.

Нагадаємо, 10 серпня 2023 року Верховна Рада України заборонила продаж у Duty Free всіх сигарет, «хітсів» та інших нікотиновмісних продуктів, щоб перекрити «тютюновий схематоз» на кордонах під час війни. Як писав Oboz.ua, обсяг ринку нелегальних тютюнових виробів в Україні сягнув 20,2%. Головна частина «тіні» — це нелегально продана продукція з маркуваннями Duty Free (10,8%). Втрати бюджету склали близько 22 млрд грн.

Нагадаємо, як писали ЗМІ, в Україні одноосібним лідером з продажів сигарет «Duty Free» під час війни став бізнесмен Артур Гранц. Він є бенефіціаром ТОВ «Д'юті Фрі Трейдінг» в пункті пропуску Порубне-Сірет (на кордоні з Румунією).

Раніше головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов звернув увагу на діяльність онлайн-казино казино. За його словами, росіяни за змовою з українськими керівниками та правоохоронцями грабуючи на мільярди українських лудоманів.

«Всі ці російські контори і зараз спокійно працюють в Україні, і викачують з нашої економіки гроші, яких нам не вистачає на оборону країни, які ми змушені позичати. Гральний бізнес в Україні має бути заборонений під час війни», — написав Бутусов.

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