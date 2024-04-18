Фінмоніторинг заблокував гроші двох операторів онлайн-казино: що відомо на цей момент

Державна служба фінансового моніторингу заблокувала на рахунках двох операторів онлайн-казино на місяць майже 3 млрд гривень. Блокування відбулось на підставі ч. 3 статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму».

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За інформацією журналіста-розслідувача Євгена Плінського мова йде про операторів VBet та Pin-UP.

«Фінансовий моніторинг заблокував на 30 днів рахунки VBet та Pin-UP, на яких знаходиться 2.860 млрд грн. 570 млн — Vbet та 2.290 млрд Pin-UP», — написав журналіст у своєму телеграм-каналі.

Пізніше редакція «Подробиці» опублікувала текст листа Держфінмоніторингу. Зокрема, у ньому йдеться: «Державна служба фінансового моніторингу України, керуючись частиною третьою статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», ВИРІШИЛА:

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зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМІНБАНК» зупинити, на строк 7 робочих днів, проведення видаткових фінансових операцій за рахунком №***, що відкритий у АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322 540) та належить ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» (ЄДРПОУ 44 130 446), з 09.04.2024 по 17.04.2024 включно.

Відповідно до частини четвертої статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМІНБАНК» не зупиняє проведення прибуткових фінансових операцій. При цьому, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМІНБАНК» в день проведення, але не пізніше 12 години наступного робочого дня з дня здійснення прибуткової операції, зобов’язано повідомити про здійснення прибуткових фінансових операцій та/або спробу здійснення видаткових фінансових операцій Держфінмоніторинг.

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Наступним процесуальним кроком після зупинення операцій за рахунками має бути арешт банківських активів зазначених товариств. Блокування органами фінансового моніторингу має слугувати запобіжником для унеможливлення виведення коштів з рахунків в умовах коли фігуранти вже знають про плани слідства, а судового арешту в рамках кримінальних справ ще немає".

При цьому Плінський ставить під сумнів арешт грошей на рахунках операторів. За його інформацією, за допомогою певних правоохоронців власники казино намагаються вивести себе з-під удару.

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«Враховуючи наші реалії, складність справи, та фінансові можливості операторів грального ринку може бути все, що завгодно, тому сценарій „порішали“ поки не виключений», — додав він.

Також за інформацією журналіста-розслідувача, на цей момент питання знаходиться на рівні Офісу ГПУ, де найближчим часом мають прийняти рішення про звернення в суд та арешт.

Раніше «ФАКТИ» повідомили, що Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив законність анулювання ліцензії одному з операторів онлайн-казино Pin-UP — ТОВ «Вікторія-Софт», підтвердивши таким чином його контроль з боку громадян російської федерації.

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