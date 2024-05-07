«Номер відверто гидотний. Якщо не бидлотний»: народна депутатка про скандальну пародію «Кварталу 95» на військового

Багатьох українців обурила пародія студії «Квартал 95» про начальника Рівненського ТЦК, котрий цілувався з жінками в робочому кабінеті. Народна депутатка Соломія Бобровська у своєму дописі в Facebook назвала номер «кварталівців» «відверто гидотним».

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Соломія Бобровська в парламенті. Фото Яна Доброносова

«Про 95 квартал і Рівненського екс-начальника ТЦК СП.

Раз уже мова так довго йде про Рівненського воєнкома, точніше стільки кпинів в його сторону саме від українців, які бездумно грають на російські інформаційні наративи, то скажу декілька слів як рівнянка:

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1. В Рівному виконувався план мобілізації, але людей не крали з вулиць і жодного разу не було випадку застосування фізичного насильства.

2. Бізнесу з носінням хабарів міському воєнкому було складно, а це значить, що працівники все одно підпадуть під мобілізацію і приходилось шукати адекватні виходи в рамках закону.

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3. Знаю, що компромісів у начальника ТЦК з рпц і регіональною владою було мало, тому всі наслідки, які відбулись з відставкою, цілком очевидні.

4. Напередодні публічних шарійовських камінгаутів з відео, комісія з МОУ мала бути в рівненському ТЦК СП, щоб показати зразковість для інших областей.

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5. Олександр Ярмошевич — зараз в танковій бригаді, а за період АТО його дружина отримувала похоронки і повідомлення про безвісти зниклого чоловіка. Нагороджений орденом Б. Хмельницького.

6. Дуже б хотілось, щоб київські ТЦК СП звернули увагу на студію «Квартал 95». Щоб для профілактики принаймні дівчата і хлопці з цього ідіотського номеру пройшли базовий 100 ВОС, роздуплились, що таке форма і офіцерські звання, а тоді б пару тижнів попрацювали, наприклад, в одеському ТЦК СП. Бо в танкову бригаду буде їхати заслабо. Може тоді б дійшло, в якій країні вони живуть. Хоча і це не точно.

Ну і вибачення перед всією країною цілком були б логічні і доречні. Не лише за форму, а за приниження і висміювання кожного, хто сьогодні у строю.

П.С. І так, номер цей відверто гидотний. Якщо не бидлотний".

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