«Нове пробиття дна»: вульгарна пародія «кварталівців» на військового вчергове спровокувала скандал

Проект «Кварталу 95» — «Жіночий квартал» — вчергове потрапив у скандал. Шквал критики викликала пародія «кварталівців» на колишнього начальника Рівненського ТЦК Олександра Ярмошевича. В його кабінеті невідомі встановили приховану відеокамеру, а потім злили в мережу кадри, на яких військовий цілувався на роботі з двома різними жінками. Після цього Ярмошевич звільнився з ТЦК і пішов на фронт. Але «Жіночий квартал» вирішив похайпувати на історії дискредитації ЗСУ.

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Актори, одягнені у піксельну форму ЗСУ і з шевронами Сухопутних військ, зображують некомпетентних та розбещених працівників ТЦК, які замість виконання своїх обов'язків займаються домаганнями до колег.

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Номер рясніє вульгарними жартами та непристойними діями. Актори цілуються, обіймаються, мацають груди та бедра, а також облизують вуха один одному. І все це називають «спеціальним шифром» для спілкування та запобігання витоку таємної інформації.

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Одна з найобурливіших сцен — це спроба «начальника» поцілувати «нову співробітницю», щоб дати їй «дуже серйозне завдання». Цей поцілунок, за словами інших акторів, «вичислив російськомовну щелепу» та розкрив шпигунку.

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Вульгарна пародія викликала шквал обурення в соцмережі.

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«По-перше, там на повен рот кілька разів героя номера називають „Олександр Вікторович“, — пише у Facebook журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва. — Як і оригінального військового-танкіста Ярмошевича, який певний час очолював Рівненське ТЦК. Тобто автори настільки продовжують принижувати людину, що навіть вирішили не міняти її імʼя. Так між іншим, поки „Квартал“ видає оці хохми, „Олександр Вікторович“ уже кілька місяців на фронті, перевівся до 5-ї танкової бригади. І до призначення в ТЦК багато років був на фронті, був у Дебальцевому, наприклад».

«Обси…ють військового, який багато років був на фронті і зараз знову воює, як танкіст. Нове пробиття дна», — прокоментував у Facebook виступ «кварталівців» колишній нардеп Борислав Береза. Він також запропонував ТЦК звернути увагу на присутніх на концерті «Кварталу», мовляв, ними можна істотно поповнити бригади військових.

«Я уважно подивися відео номера. Цікаво, я один бачу величезний потенціал для поповнення бригад на цьому відео? ТЦК не хоче пошукати там кадри для мобілізації? Можна навіть не на одному бусику завітати на концерт „Кварталу“. Чи ТЦК хоче, але командування Сухопутних сил разом з Сирським так боїться Банкової, що не дасть це зробити? А що ж так? Чи це узгоджена позиція з Верховним Головнокомандувачем України Володимиром Зеленським не лише обі… рати ТЦКашників, а пробивати чергове дно? Мдя, Україні з такими „друзями“ і ворогів не треба», — різко висловився Береза.

«А працівники ТЦК не хочуть (в рамках корпоративної солідарності) відвідати концерт „Кварталу“?» — також написав у своєму пості в Facebook блогер Богдан Процишин.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що після чергового скандалу з зашкварними пародіями «Кварталу 95» про українців журналістка Яна Соколова заявила: «Ми самі дозволили „Кварталу“ так про нас жартувати».

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