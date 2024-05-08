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Події

У Харкові прильот на територію школи: постраждали діти

14:21 8 травня 2024
Ілюстративне фото МВС з Харкова

В середу, 8 травня, російські терористи обстріляли Харків. Внаслідок атаки постраждали діти.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що внаслідок російських обстрілів постраждали троє дітей.

Пізніше Синєгубов повідомив, що було зафіксоване влучання на відкритій місцевості на території освітньої установи. За його словами, є дані про двох постраждалих дітей — це хлопчики 13 і 15 років.

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Як зазначив мер міста, стан одного з постраждалих дітей важкий. Після ретельної перевірки території закладу кількість постраждалих дітей збільшилася до п'яти.

Також різні ушкодження отримали чоловік 55 років та жінка 80 років.

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Варто зазначити, що Харків страждає від російських обстрілів через свою близькість до кордону з рф. Окупанти атакують місто ракетами, КАБами, дронами та іншим озброєнням.

Навесні росіяни посилили обстріли Харкова. Більше того, розвідка зазначає, що у росіян, ймовірно, є план нового наступу на мегаполіс, але окупанти досі не накопичили потрібну кількість сил.

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Нагадаємо, що в ніч на 8 травня російська армія теж атакувала місто. Окупанти направили на місто дрони-камікадзе. Два «Шахеди» збили у північній частині Харкова. На щастя, ніхто не постраждав.

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