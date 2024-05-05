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Події

Росіяни скинули авіабомбу на центр Харкова: пошкоджено багатоповерхівки, є поранені

16:09 5 травня 2024
КАБ

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 5 травня окупанти завдали удар КАБом по центральній частині міста Харків. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«На цю хвилину медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань. Дані оновлюються. Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодженні домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна. Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», у великодню ніч росіяни атакували дронами Харків та Дніпро.

Ілюстративне фото

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