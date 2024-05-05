Росіяни скинули авіабомбу на центр Харкова: пошкоджено багатоповерхівки, є поранені

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 5 травня окупанти завдали удар КАБом по центральній частині міста Харків. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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«На цю хвилину медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань. Дані оновлюються. Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодженні домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна. Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», у великодню ніч росіяни атакували дронами Харків та Дніпро.

Ілюстративне фото

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