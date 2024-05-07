Скупчення російських військ на кордоні з Україною: експерти пояснили, чи готується напад на Харків

Російська армія зосередила близько 50 000 військовослужбовців у Бєлгородській, Курській та Брянській областях, поблизу кордону з Україною. Це може свідчити про плани наступу на північно-східну частину сусідньої країни, включаючи Харків, повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW). Російське угруповання військ «Сєвер», яке розширюється в прикордонних з Україною регіонах, в основному сформоване силами Ленінградського військового округу, який у лютому був виділений зі складу Західного військового округу.

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Наразі росіяни мають у складі цього угруповання близько 31 000 військовослужбовців у Бєлгородській області, майже 11 000 у Курській області та понад 8 000 у Брянській області. Можна також припустити, що вони зосередили в цих трьох областях до 395 танків, понад 900 бойових машин і майже 1000 артилерійських гармат, повідомляє ISW, посилаючись на висновки українського військового експерта Костянтина Машовця.

Американський аналітичний центр також процитував заяву російського генерала Михайла Теплінського про те, що один з батальйонів повітряно-десантних військ, який раніше брав участь у бойових діях в Запорізькій області України, був передислокований на Курський напрямок відступу. ISW підкреслює, що не має можливості перевірити цю інформацію.

Високопоставлені представники російських силових структур вважають, що захоплення Харкова було б реалістичною військовою метою, на відміну від подальшого наступу вглиб України, повідомив 26 березня незалежний російський портал Meduza.

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За даними сайту, кремлівська влада може планувати штурм Харкова, якому передуватиме чергова хвиля мобілізації. Згідно з цією інформацією, якщо росіяни захоплять місто, вони, ймовірно, оголосять про успіх вторгнення в Україну і, можливо, перейдуть до поступового завершення війни.

У своєму останньому аналізі ISW вважає, що успіх можливої харківської операції видається малоймовірним, оскільки росіяни не мають достатнього військового потенціалу для взяття такого великого міста як Харків.

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До вторгнення росії в Україну Харків з населенням понад 1,4 мільйона осіб був другим за величиною мегаполісом країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли думку політолога і експерта з питань безпеки Ніко Ланге: «Якщо Харків впаде, то в Україні будуть серйозні проблеми».

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