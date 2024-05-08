«Зливала» місця опорних пунктів: СБУ затримало зрадницю, яка допомагала ворогу під час боїв за Київ

На початку повномасштабного вторгнення рф більшість мешканців столиці і Київської області взялася допомагати ЗСУ, в т. ч. шляхом мобілізації до лав Сил оборони.

ВІДЕО ДНЯ

Проте були й ті, хто намагався допомогти агресору захопити столицю України. Одну з таких фанаток «руского міра» затримали співробітники СБУ, встановивши, що протягом березня 2022 року вона дистанційно передавала агресору геолокації підрозділів ЗСУ, які обороняли столичний мегаполіс.

За повідомленям спецслужби, найбільше ворога цікавили місця базування опорних пунктів, блокпостів та вогневих позицій важкої артилерії українських військ.

Після провалу ворожого наступу на столицю нашої держави фігурантка згорнула розвідувальну активність та «залягла на дно», щоб уникнути правосуддя.

РЕКЛАМА

Втім, співробітники СБУ все одно викрили зловмисницю, задокументували її злочинні дії і затримали у власному помешканні.

За даними слідства, зрадницею виявилась місцева жителька, яка перебувала в агентурному апараті російської розвідки. За вказівкою окупантів вона об’їжджала на власному авто передмістя Києва та фіксувала локації найбільшого зосередження українських захисників.

РЕКЛАМА

Особливу увагу звертала на вогневі позиції і протитанкові загородження на ключових автотрасах.

Отримані координати фігурантка надсилала у спеціально створений Телеграм-бот російської спецслужби, а «куратори» з рф використовували розвідувальну інформацію від агентки для планування наступальних операцій під час боїв за Київ.

РЕКЛАМА

У ході обшуку в помешканні затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для підривної діяльності на користь рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»).

Наразі вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що на початку року у східних регіонах України СБУ ліквідувала цілу агентурну мережу ворога, яка складалася з таких-от «громадянок», яким ворог доручив відстежувати геолокації ЗСУ на прифронтових територіях.

2

Читайте нас у Facebook