В Україні продовжили режим воєнного стану та загальної мобілізації

У середу, 8 травня, Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Правовий режим воєнного стану діятиме ще 90 днів, до 11 серпня 2024 року. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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За його інформацією, продовження воєнного стану підтримали 339 народних обранців, продовження мобілізації — 336.

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Це вже одинадцяте продовження від початку повномасштабної війни.

Зазначимо, далі, за процедурою, підтримані законопроєкти має підписати президент Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, останнім часом в Україні також було ухвалено низку законів, які вносять певні зміни до питань військового обліку та мобілізації. Зокрема, знижено мобілізаційний вік до 25 років, скасовано таке поняття як «обмежено придатний».

А з 18 травня набуде чинності новий закон, згідно з яким військовозобов'язані мають протягом двох місяців днів мають оновити свої дані.

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