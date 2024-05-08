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В Україні продовжили режим воєнного стану та загальної мобілізації

13:59 8 травня 2024
Рада

У середу, 8 травня, Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Правовий режим воєнного стану діятиме ще 90 днів, до 11 серпня 2024 року. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За його інформацією, продовження воєнного стану підтримали 339 народних обранців, продовження мобілізації — 336.

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Це вже одинадцяте продовження від початку повномасштабної війни.

Зазначимо, далі, за процедурою, підтримані законопроєкти має підписати президент Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, останнім часом в Україні також було ухвалено низку законів, які вносять певні зміни до питань військового обліку та мобілізації. Зокрема, знижено мобілізаційний вік до 25 років, скасовано таке поняття як «обмежено придатний».
А з 18 травня набуде чинності новий закон, згідно з яким військовозобов'язані мають протягом двох місяців днів мають оновити свої дані.

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