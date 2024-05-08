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В Польщі закликають не голосувати за Україну на Євробаченні: що трапилось

21:05 8 травня 2024
Jerry Heil і Аlyona Аlyona

Схоже, після кількамісячної блокади кордону поляки вирішили остаточно знищити будь-які надії на примирення з українцями.

Так, тепер у польських соцмережах почали закликати не підтримувати Україну на пісенному конкурсі Євробаченні-2024, який залишається чи не єдиною віддушиною для стомлених війною українців.

Справа в тому, що перед півфіналом поляки у соцмережах зауважили, що українська представниця Jerry Heil у TikTok заспівала «Teresa & Maria» у светрі кольору хакі від українського бренду HYPE LABS із написом Banderaciaga.

Надпис обігрує поєднання прізвища борця за незалежність України у 20 сторіччі, очільника ОУН Степана Бандери та дому моди Balenciaga.

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Хоча відео було опубліковано на початку березня, підписники з Польщі звернули на нього увагу саме зараз.

Поляки, які вважають Бандеру фашистом, винним у вчиненні геноциду польського народу, обурилися через це відео і закликають не віддавати представницям України на Євробаченні жодного голосу.

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До того ж Україна вийшла у фінал Євробачення, а Польща — ні. Тому цілком можливо, що на 12 балів, які Україна «традиційно» отримує від сусідів, тепер можна не розраховувати.

Нагадаємо, що відео виступу Аlyona Аlyona та Jerry Heil на офіційному каналі «Євробачення» увійшло в топ-3 за переглядами з усіх номерів першого півфіналу. Також ролик посів четверте місце в українських трендах. Тож у дівчат є реальні шанси на перемогу у фіналі, який відбудеться 11 травня.

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