Стало відомо, коли виступить Аlyona Аlyona & Jerry Heil у фіналі «Євробачення»

Представниці України Аlyona Аlyona & Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria» феєрично виступили в першому півфіналі «Євробачення» та впевнено пройшли до фіналу. Тим самим співачки підтвердили рекорд нашої країни — українці кожного разу виступають у фіналі міжнародного пісенного конкурсу.

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Номер Аlyona Аlyona & Jerry Heil, який поставила режисерка Таню Муіньо з символічними посилання до реальних подій в Україні, зібрав багато захопливих відгуків, як серед єврофанів так і представників музичної індустрії. Його вже називають одним з найкращих в історії конкурсу.

Крім того, відео виступу Аlyona Аlyona та Jerry Heil на офіційному каналі «Євробачення» увійшло в топ-3 за переглядами з усіх номерів першого півфіналу. Також ролик посів четверте місце в українських трендах. Тож у дівчат є реальні шанси на перемогу у фіналі, який відбудеться 11 травня.

За головний трофей «Євробачення» боротимуться 26 учасників. Це переможці півфіналів, представник країни-господаря конкурсу (Швеція) та «Великої п’ятірки» (Франція, Велика Британія, Німеччина, Іспанія та Італія).

Вже відбулося жеребкування учасників першого півфіналу, яке пройшло за новими правилами. Учасники не отримували порядкові номери виступів, а лише визначали, хто виступить у першій та другій половинах шоу. Вперше був впроваджений «вибір продюсера». Такий сувій дістався Аlyona Аlyona та Jerry Heil, а також представникам Сербії, Хорватії та Португалії.

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Це означає, що після другого півфіналу та жеребкування решти фіналістів, продюсери «Євробачення» самостійно визначать порядок виступів учасників, які витягнули відповідний сувій. Таким чином організатори вирішили збалансувати шоу.

Тож у першій половині фіналу (перші 13 виступів) на сцену вийдуть представники Литви, Ірландії та Люксембурга. У другій половині (з 13 по 26 виступ) — Кіпру, Словенії та Фінляндії.

Нагадаємо, десятку фіналістів обрали виключно в результаті глядацького голосування, яке цьогоріч проходило за новими правилами.

Другий півфінал «Євробачення» відбудеться 9 травня, фінал — 11. Бали від України буде оголошувати Джамала.

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Фото: EBU — eurovision.tv

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