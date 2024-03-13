Представники влади в Польщі відкрито переходять на бік росії: затримано українських журналістів, які викрили торгівлю з рф

Поляки дедалі все більш відкрито переходять на бік ворогів України: якщо раніше йшлося про блокаду кордону і паплюження зерна нібито «фермерами», то тепер до ганебної справи долучається і влада сусідньої країни.

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Так, в Польщі затримали двох журналістів українського агентства «Район.ін.юа», які проводили розслідування щодо торгівлі Польщі з росією, говориться в повідомленні агентства.

«Редактора Юрія Конкевича та відеооператора Олександра Пілюка затримали 7 березня під час фіксації перетину кордону вантажними автомобілями між Калінінградською областю РФ та Республікою Польща», — говориться в повідомленні.

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«Район.Закордон поїхав на північ Польщі, до кордону з калінінградською областю рф, щоб побачити, як через Польщу у Європу досі йдуть газ та зерно з Росії. Жодного блокпоста польських фермерів там ми не зустріли, натомість побачили вагони ржд — руской железной дорогі. Польська поліція затримала нас та вилучила майно, не повідомила консула, не дала можливості зателефонувати до України, а Агенція внутрішньої безпеки назвала особами, які загрожують національній безпеці Польщі, та видворила», — розповідає Юрій Конкевич.

Повідомляється, що затримали журналістів у місті Бранєво. Це сталося 7 березня приблизно о 13:10 за місцевим часом.

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«Причиною затримання працівники поліції назвали те, що журналісти занадто довго фотографували критичну інфраструктуру, а саме — російські вагони скрапленого газу», — зазначає агентство.

Також повідомляється, що працівники поліції без згоди журналістів обшукали їх автомобіль. А з рюкзака, який був в автомобілі, вилучили редакційний ноутбук, три мікрофони, навушники, обладнання для світла та інші особисті речі.

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Крім того, у журналістів відібрали два смартфони, два фотоапарати, особистий макбук, карти пам’яті, павербанки й навіть селфі-палиці.

Станом на вечір 9 березня прикордонники привезли журналістів на пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин і заборонили відвідувати країни Шенгенської зони упродовж 5 років.

Агентство повідомляє, що журналісти виконували свої обв’язки — вони мали редакційне завдання дослідити тему вантажних перевезень, оцінити вантажопотік і з'ясувати, який транспорт використовується для перетину кордону — польський чи російський. Також вони мали поспілкуватися з очевидцями та експертами для оцінки масштабів такої торгівлі.

Район.in.ua закликав органи державної влади України та Польщі належно відреагувати на цей інцидент.

«Редакція зараз самотужки розпочала процес оскарження депортації, яка забороняє нашим журналістам відвідувати країни Шенгенської зони упродовж 5 років. Але ми звертаємося до міжнародних журналістських організацій за підтримкою, адже така реакція польських правоохоронців загрожує свободі слова не тільки щодо українських журналістів. Також ми вимагаємо повернути майно, яке є коштовним й становить матеріальну цінність. Відсутність техніки значною мірою блокує діяльність інформаційного агентства», — звернувся до журналістської спільноти директора агентства Ігор Денисевич.

Нагадаємо також про інцидент, який трапився на українсько-польському кордоні з відомим журналістом-розслідувачем Михайлом Ткачем — його затримали разом із оператором, коли журналіст знімав матеріал про транзит продукції між Польщею та росією і Білоруссю. Відзняті матеріали поляки частково видалили.

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