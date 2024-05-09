Українські дрони влаштували переполох у росії: в Краснодарському краї горить нафтобаза, у Білгороді близько десятка поранених (фото, відео)

У ніч проти четверга, 9 травня, росіяни знову атакували Україну з повітря, застосувавши ударні БПЛА.

Як повідомляють у командуванні Повітряними Силами ЗСУ, 20 безпілотників типу «Shahed-131/136» противник запустив з мису Чауда — Крим. Внаслідок бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України в Одеській області було знищено 17 дронів-камікадзе.

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Цієї ночі було неспокійно і на території країни-агресорки. Роспабліки пишуть, що шість БПЛА атакували нафтобазу в Краснодарському краї росії — в селі Юрівка, що під Анапою. У мережі вже з'явилися відповідні відео від місцевих жителів, які говорили про шість-сім прильотів по об'єкту.

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Пізніше місцева влада підтвердила атаку, заявивши, що «близько шістьох безпілотників було придушено, проте деякі впали на територію нафтобази», викликавши пожежу і пошкодивши «кілька резервуарів».

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Було неспокійно і на Білгородщині — губернатор Гладков заявив про атаку на Білгород і Білгородський район, прямі попадання у багатоквартирні будинки та автомобілі.



Фото зі сторінки Гладкова

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Фото зі сторінки Гладкова

Повідомляється, що вісім людей постраждали: семеро дорослих та одна дитина. Різні руйнування виявлено у 34 квартирах у 19 багатоквартирних будинках, одному приватному житловому будинку, пошкоджено 37 транспортних засобів.



Фото зі сторінки Гладкова

Фото з мережі

Також стверджується, що у Білгородському районі у селищі Дубове пошкоджено покрівлі у 4 приватних житлових домоволодіннях. Також пошкоджено 3 автомобілі.

Тим часом російська міноборона заявляє, що «чергові засоби ППО» знищили 15 реактивних снарядів РСЗВ «Вампір» і кілька безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Також заявляється, що над Білгородщиною було збито один БПЛА, два — над територією Брянської області та три — над Курською областю. Про роботу «чергових засобів ППО» у Краснодарському краї нічого не повідомляється.

Нагадаємо, що на початку травня після атаки БПЛА горів НПЗ у російській Рязані.

Фото — скріншот

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