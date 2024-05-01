Дрони підпалили НПЗ у Рязані (відео)

Нафтопереробний завод у російській Рязані вкотре опинився під ударом безпілотників, на підприємстві виникла пожежа.

Російські паблики, посилаючись на очевидців, пишуть, що НПЗ атакували близько трьох годин ранку 1 травня. Спочатку місцеві чули гул, а потім пролунали два вибухи.

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«База» стверджує, що, за попередніми даними, постраждалих немає. Як і офіційної інформації щодо прильотів на завод.

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Тим часом місцевий губернатор Павло Малков підтверджує, що «область зазнала атаки безпілотного літального апарату», і що постраждалих немає. Жодних подробиць він не надає.

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Рязанський НПЗ перебуває під контролем НК «Роснефть», основна частина продуктів нафтопереробки експортується. Заявлений максимально можливий обсяг обробки — 17−18 мільйонів тонн нафти.

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Раніше у Міноборони Великобританії заявляли, що завдяки ударам по російським НПЗ було виведено з ладу не менше 10 відсотків потужностей країни-агресорки.

Фото — скріншот

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