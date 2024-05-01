39.36 / 39.84 42.28 / 42.86
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Дрони підпалили НПЗ у Рязані (відео)

9:04 1 травня 2024
Вибух

Нафтопереробний завод у російській Рязані вкотре опинився під ударом безпілотників, на підприємстві виникла пожежа.

Російські паблики, посилаючись на очевидців, пишуть, що НПЗ атакували близько трьох годин ранку 1 травня. Спочатку місцеві чули гул, а потім пролунали два вибухи.

Читайте також: Десятки дронів атакували НПЗ та військовий аеродром у Краснодарському краї росії, — ЗМІ (відео)

«База» стверджує, що, за попередніми даними, постраждалих немає. Як і офіційної інформації щодо прильотів на завод.

РЕКЛАМА

Тим часом місцевий губернатор Павло Малков підтверджує, що «область зазнала атаки безпілотного літального апарату», і що постраждалих немає. Жодних подробиць він не надає.

РЕКЛАМА

Читайте також: Сили оборони вразили як мінімум три електропідстанції та базу зберігання пального в росії, — ЗМІ

Рязанський НПЗ перебуває під контролем НК «Роснефть», основна частина продуктів нафтопереробки експортується. Заявлений максимально можливий обсяг обробки — 17−18 мільйонів тонн нафти.

РЕКЛАМА

Раніше у Міноборони Великобританії заявляли, що завдяки ударам по російським НПЗ було виведено з ладу не менше 10 відсотків потужностей країни-агресорки.

Фото — скріншот

50

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

таролог

Скорпіонам — Десятка Кубків, а Водоліям — Сімка Пентаклів: що обіцяють карти Таро до кінця поточного тижня

Чорна смородина

Зробіть так у травні, і ягоди смородини будуть розміром з перепелине яйце, а кущі ломитимуться від врожаю

Гороскоп

Перші дні травня будуть вдалими не для всіх знаків зодіаку: що кажуть астрологи

Вибух

Дрони підпалили НПЗ у Рязані (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту