Дрони підпалили НПЗ у Рязані (відео)
Нафтопереробний завод у російській Рязані вкотре опинився під ударом безпілотників, на підприємстві виникла пожежа.
Російські паблики, посилаючись на очевидців, пишуть, що НПЗ атакували близько трьох годин ранку 1 травня. Спочатку місцеві чули гул, а потім пролунали два вибухи.
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«База» стверджує, що, за попередніми даними, постраждалих немає. Як і офіційної інформації щодо прильотів на завод.
Тим часом місцевий губернатор Павло Малков підтверджує, що «область зазнала атаки безпілотного літального апарату», і що постраждалих немає. Жодних подробиць він не надає.
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Рязанський НПЗ перебуває під контролем НК «Роснефть», основна частина продуктів нафтопереробки експортується. Заявлений максимально можливий обсяг обробки — 17−18 мільйонів тонн нафти.
Раніше у Міноборони Великобританії заявляли, що завдяки ударам по російським НПЗ було виведено з ладу не менше 10 відсотків потужностей країни-агресорки.
Фото — скріншот50
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