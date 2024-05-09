Ворог вдарив по житловому району Нікополя: пошкоджені багатоквартирні будинки, є жертви (фото)
Ворог здійснив черговий обстріл Дніпропетровщини — у Нікополі загинули двоє містян та ще двоє отримали поранення.
«Місто росіяни обстріляли з самого ранку. Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки 39 та 67 років», — повідомив очільник обласної ОВА Сергій Лисак.
В місті зайнялася приватна оселя, ще дві були пошкоджені. Також зачепило п'ять багатоквартирних будинків. Пошкоджені магазин, два торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін.
А Миколаївщина вночі була атакована дронами-камікадзе. Керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок влучання БпЛА типу «Shahed 136/131» частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади. Почалася пожежа, яка охопила 200 кв. м. Станом на зараз займання ліквідовано, постраждалих немає.
Нагадаємо, що вночі ППО Сил оборони України збила 17 ворожих дронів-камікадзе з 20. У той же час росія також була атакована — є влучання по нафтобазі та на территорії Білгородщини.
Фото зі сторінки Сергія Лисака11
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