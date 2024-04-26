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Події

Ворог обстріляв Нікополь з артилерії: серед поранених є дитина

16:13 26 квітня 2024
Наслідки обстрілу Нікополя 26 квітня 2024 року

Російські терористичні війська не залишають у спокої Дніпропетровщину — в п'ятницю, 26 квітня, з артилерії вони обстріляли місто Нікополь.

Через обстріл поранення отримали двоє людей, в тому числі 9-річний хлопчик, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«9-річний хлопчик постраждав під час артобстрілу Нікополя», — розповів голова ОВА.

Людська оселя після артобстрілу ворога

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За його даними, дитина перебуває в стані середньої тяжкості.

«Лікарі надали необхідну меддопомогу. Оговтуватися буде вдома. Серед потерпілих — й чоловік 42 років», — додав Лисак.

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Крім цього, у місті пошкоджені чотири п’ятиповерхівки та газогін.

У багатоповерхівках вибито шибки

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Зазначимо, що ворожі війська постійно обстрілюють Нікополь на Дніпропетровщині. Справа в тому, що місто від тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області розташоване на відстані ширини річки Дніпро.

Зокрема, увечері 18 квітня ворог вночі з артилерії обстріляв Нікополь, а вночі цілив по Марганецькій громаді. Тоді пошкоджень зазнали два приватні будинки.

Фото Дніпропетровської ОВА

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