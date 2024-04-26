Ворог обстріляв Нікополь з артилерії: серед поранених є дитина
Російські терористичні війська не залишають у спокої Дніпропетровщину — в п'ятницю, 26 квітня, з артилерії вони обстріляли місто Нікополь.
Через обстріл поранення отримали двоє людей, в тому числі 9-річний хлопчик, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«9-річний хлопчик постраждав під час артобстрілу Нікополя», — розповів голова ОВА.
За його даними, дитина перебуває в стані середньої тяжкості.
«Лікарі надали необхідну меддопомогу. Оговтуватися буде вдома. Серед потерпілих — й чоловік 42 років», — додав Лисак.
Крім цього, у місті пошкоджені чотири п’ятиповерхівки та газогін.
Зазначимо, що ворожі війська постійно обстрілюють Нікополь на Дніпропетровщині. Справа в тому, що місто від тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області розташоване на відстані ширини річки Дніпро.
Зокрема, увечері 18 квітня ворог вночі з артилерії обстріляв Нікополь, а вночі цілив по Марганецькій громаді. Тоді пошкоджень зазнали два приватні будинки.
Фото Дніпропетровської ОВА
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