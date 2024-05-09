Викинув суперника за ринг і полетів сам: боксерський поєдинок суперважковаговиків завершився божевільною розв'язкою (відео)

У Texas Troubadour Theatre в Нешвіллі (США) відбувся, здавалося, нічим не примітний боксерський поєдинок між американськими суперважковаговиками — скандальним Кертісом Харпером (15 перемог, 11 з них — нокаутом, 9 поразок), який у 2018 році просто втік з рингу перед початком поєдинку, та Кейлабом Слотером (3 перемоги, 1 з них — нокаутом, 9 поразок, 1 нічия). Але яка ж розв'язка настала вже в першому раунді, коли обидва боксери полетіли за межі рингу! Раніше ексчемпіон світу вирубав суперника першим же влучним ударом.

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У ході стартової трихвилинки 36-річний Слотер нахабно виштовхав 35-річного суперника за канати рингу і за інерцією полетів разом з Харпером. Ще те видовище…

На старості боксерських років Харпер відсвяткував свою дебютну перемогу завдяки дискваліфікації суперника. Адже така поразка в нього вже була, коли шість років тому американець просто пішов із рингу перед початком бою з нігерійцем Ефе Аджагбе на знак протесту проти маленького гонорару.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що поєдинок у США закінчився скандальним нокаутом на 4-й секунді першого раунду.

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