Група «Інформаційний спротив» отримала важливу міжнародну нагороду: про що йдеться

7 травня у Польщі вручили журналістські нагороди Press Club Polska 2024. Група «Інформаційний спротив» отримала нагороду «За свободу слова» (Freedom of Speech Award) Міжнародної асоціації пресклубів (IAPC), повідомляє «Польське радіо».



«Висловлюємо подяку Міжнародній асоціації пресклубів за високу оцінку нашої діяльності, яка мотивує нас на роботу у сфері роботи вільної журналістики. Цю нагороду ми присвячуємо пам’яті нашого побратима та великого патріота України Дмитра Тимчука», — сказали в «Інформаційному спротиві».

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IAPC присуджує Премію свободи слова особам чи організаціям за винятковий внесок у боротьбу чи захист свободи слова, а також за створення умов та підтримку зусиль щодо просування свободи слова.

Переможця обирають усі пресклуби-члени IAPC із більш ніж 30 країн. Він отримує медаль свободи слова.

Варто додати, що в різні роки цією нагородою відзначали такі поважні видання як The Washington Post, The Guardian, а також журналістів телеканалу Al-Jazeera, «Репортери без кордонів» та незалежних турецьких журналістів.

Раніше український режисер Мстислав Чернов отримав «Оскар» за документальний фільм «20 днів у Маріуполі».

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