Український «Оскар» вирізали з міжнародної телеверсії церемонії

Нагородження української команди «Оскаром», яке відбулося у ніч з 10 на 11 березня в голлівудському театрі «Долбі» у Лос-Анджелесі, в номінації «Найкращий повнометражний документальний фільм» за стрічку «20 днів у Маріуполі» та потужну промову режисера Мстислава Чернова вирізали зі скороченої міжнародної телеверсії церемонії. Про це з обуренням повідомили на телеканалі «Суспільне Культура», який є ексклюзивним транслятором церемонії вручення «Оскар» в Україні. Після отримання матеріалів для трансляції від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів відсутнє.

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Команда Суспільного висловила своє обурення організаторам цьогорічної премії The Walt Disney Company Limited.

«Наша команда була шокована та глибоко розчарована, коли не побачила у монтажі міжнародної версії номінацію „Найкращий повнометражний документальний фільм“, де справедливу нагороду здобула стрічка „20 днів у Маріуполі“. Потужна промова Мстислава Чернова підкреслила єдність між Україною й світом — тим прикріше бачити виключення цього повного правди й сили епізоду з версії, розповсюдженої для світових ліцензіатів премії „Оскар“. Нагадаємо, що минулого року для цієї ж номінації, в якій перемогу здобула документальна стрічка про Навального, знайшлося місце у скороченій версії, як і для політичної промови його дружини Юлії Навальної, що приймала цю на позір аполітичну нагороду. Сподіваємось, що організатори премії дослухаються до нашого протесту», — зазначив виконавчий продюсер телеканалу Суспільне Культура Лук’ян Галкін.

Зрештою телеканал показав глядачам повну версію церемонії.

Представники Disney Entertainment пояснили, що нагородження фільму «20 днів у Маріуполі» не включили у скорочену міжнародну телеверсію через часові обмеження. За словами представників Disney Entertainment, вибір номінацій для скороченої версії було визначено заздалегідь, за кілька тижнів до церемонії.

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Також представники компанії додали, що ліцензію на показ як повної церемонії наживо, так і альтернативної 90-хвилинної версії шоу в Україні надали «Суспільному».

Нагадаємо, документальний фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» приніс перший «Оскар» для України саме за фільм. Бо ж раніше українці отримували «технічні» «Оскари», а також був відзначений саундтрек до фільму «Ти — світло мого життя», який виконала Квітка Цісик.

Режисер Мстислав Чернов у своїй промові відзначив, що хотів би ніколи не знімати цей фільм, промінявши статуетку на мир в Україні. Він ще раз нагадав світові про російську агресію та про те, які наслідки вона має для наших людей.

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Також «ФАКТИ» писали про те, що український бренд створив унікальний символічний образ для Чернова. А також про образи зірок, які найбільше запам'ятались.

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