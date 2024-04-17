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Україна

«У рф немає ресурсу захопити Часів Яр у квітні», — військовий експерт

13:28 18 квітня 2024
Часів Яр

Після окупації Авдіївки російські окупанти націлились на ще одне місто в Донецькій області. Йдеться про Часів Яр. Але військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко заявив, що рф ризиковано проводити наступальні дії на Часів Яр, не захопивши на східному фланзі Богданівку, Іванівське, Кліщіївку та Андріївку.

«У росіян є прив'язка до фетіш-дат. Це не тільки 7 травня, коли відбудеться інавгурація так званого путіна, а ще буде одна така дата — 9 травня. Це вказує на те, що дійсно російське командування ставить певні задачі перед підрозділами, які задіяні у наступі на Часів Яр», — вважає оглядач.

Проте, як зазначає Олександр Коваленко, достатнього ресурсу, щоб стрімко та потужно захопити укріпрайон, у ворога немає. Окупанти не створили умов, щоб реалізувати окупацію Часового Яру.

«А під умовами я маю на увазі захоплення селищ, які розташовані на сході від Часового Яру, а це Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка, — каже Коваленко. — Кліщіївка та Андріївка — південний фланг по трасах 0506 та 0504. Тобто, якщо росіяни почнуть просування, то у них буде проблемним саме цей фланг. Відповідно, є ризик бути відрізаними. Потужні дії (російських агресорів. — Авт.) наступального характеру можуть розгорнутися вже після інавгурації (цей захід у росії запланований на 7 травня. — Авт.), скоріш за все у червні. Тобто друга половина 2024 року може каталізувати процес наступальних дій рф на Часів Яр».

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Раніше військовий аналітик Костянтин Машовець спрогнозував дії окупантів на сході України.

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