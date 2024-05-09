«Американського лідерства більше не існує. І покладатися на Вашингтон у справі виживання його союзникам більше не можна», — Леонід Невзлін

Бізнесмен і громадський діяч Леонід Невзлін вважає, що найближчим часом Україна та Ізраїль мають навчитися справлятися самостійно, не покладаючись на США.

«Джо Байден виступив із проникливою промовою, присвяченою Дню пам'яті Голокоста, в якій закликав не забувати, що саме Ізраїль був атакований ХАМАСом 7 жовтня, — пише Леонід Невзлін, який раніше зазначав, що обмеження допомоги Заходу Україні підштовхне режими Ірану та Північної Кореї до невтішних для західної цивілізації висновків, на своїй сторінці в соцмережах. — У той же момент з'явилися повідомлення про те, що американці затримують військову допомогу Ізраїлю через побоювання, що ЦАХАЛ почне наземну операцію в Рафіасі.

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Це не просто розбіжність слів зі справою з боку американської адміністрації. Це повний крах американського лідерства.

Спочатку це сталося з Україною, коли США у критичний момент затримали постачання допомоги на кілька місяців. Тепер це відбувається з Ізраїлем.

Впевнений, за цими новинами із задоволенням стежать у москві та Пекіні, і з побоюванням — у Тайбеї.

Тому що сигнал чіткий: американського лідерства більше не існує. І покладатися на Вашингтон у справі виживання його союзникам більше не можна.

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Завдання, яке мають поставити перед собою і Ізраїль, і Україна на найближчі роки — навчитися справлятися самотужки. Стати максимально незалежними від забаганок чергової адміністрації у Білому домі.

Це складно, але іншого шляху немає".

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Фото із соцмереж

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