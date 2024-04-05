Спостерігаючи за розслабленими Європою та США, терористи всіх мастей роблять невтішні для західної цивілізації висновки — Леонід Невзлін

Бізнесмен і громадський діяч Леонід Невзлін, який назвав путіна психопатом, вважає, що обмеження допомоги Заходу Україні підштовхне режими Ірану та Північної Кореї до невтішних для західної цивілізації висновків.

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«Ландсбергіс добре сказав про реальну допомогу Україні. Міністр закордонних справ Литви цілком справедливо вважає, що слова про єдність та солідарність з Україною без значних постачань зброї та гарантій безпеки перетворюються на цинізм.

«Українці творили чудеса і неодноразово ставили „експертів“ у незручне становище. Ми маємо бути вдячні за такого союзника, але замість того, щоб допомогти їм перемогти, ми просимо їх воювати зі зв'язаною за спиною рукою».

Після минулих урочистостей з приводу 75-річчя НАТО залишається поганий присмак. Україна продовжує битися за образним висловом Ландсбергіса однією рукою, битися героїчно, але цього мало. У перший рік війни в західній пресі часто згадували про нашого єврейського Давида, який переміг Голіафа. Щось перестали. Напевно стало незручно, адже ніяк не можуть вирішити, хто і скільки заплатить за доставку Давиду пращі.

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За розслабленими діями Європи та — повільними вже до непристойності — США уважно спостерігає не лише влада РФ. Іран, Північна Корея, терористи всіх мастей роблять свої висновки — невтішні для західної цивілізації", — написав він.

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