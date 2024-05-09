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Воюють за рф: британська розвідка назвала кількість чеченських бойовиків в Україні

20:46 10 травня 2024
чеченські бойовики

У військових формуваннях, що підтримують росію, наразі перебуває близько 9 000 чеченських бойовиків, повідомляє британська військова розвідка на платформі X. За даними британської розвідки, чеченські сили підтримують росію з 2014 року, але їхня кількість зросла з ескалацією війни у 2022 році.

«Спочатку чеченці брали участь у бойових діях на передовій, але через значні втрати були в основному відведені для забезпечення тилу. Сьогодні на фронті в основному зайнятий чеченський спецназ».

Значним доповненням до російських військових зусиль є Центр підготовки спецназу в Гудермесі, Чечня, де вже пройшли підготовку 42 000 солдатів. За даними британської розвідки, підготовка не дуже ефективна, оскільки триває лише десять днів.

Раніше повідомлялося, у Вільнюсі заявили, що Литва готова відправити свої війська в Україну.

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