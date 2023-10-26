Не може втримати баланс між кремлем і Чечнею: аналітики про те, навіщо кадиров створює батальйон імені шейха Мансура

Підтримка кремлем ультранаціоналістичної російської православної релігії та ідеології, схоже, ускладнює здатність глави Чечні рамзана кадирова, який надав своїй дочці звання народної артистки Чечні, балансувати між привабливістю до своїх чеченських мусульманських виборців і збереженням прихильності кремля. Про це йдеться у повідомленні американського Інституту вивчення війни.

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Як пишуть аналітики, кадиров виступив 24 жовтня з непослідовним і потенційно провокаційним внутрішнім релігійним посланням, що свідчить про те, що він намагається примирити свою палку підтримку президента росії володимира путіна, який постійно позиціонує себе як справжнього захисника православної віри, з власним іміджем кадирова як стійкого представника чеченських ісламських цінностей.

В ISW пригадали факт як син кадирова адам нещодавно викликав значне обурення в росії проти свого батька після того, як рамзан рекламував кадри, на яких адам б'є затриманого, звинуваченого в спаленні Корану. Глава Республіки Татарстан Рустам Мінніханов і глава Карачаєво-Черкеської Республіки Рашид Темрезов нагородили адама кадирова за розвиток «міжнаціональної та міжрегіональної єдності» і зміцнення традиційних ісламських цінностей 24 жовтня, і кадиров скористався нагородою, щоб ще більше похвалити сина, незважаючи на критику, яка пролунала у відповідь на його вчинки.

«кадиров, ймовірно, намагався збалансувати потенційно провокаційні наслідки публічної підтримки насильства свого сина, публічно оголосивши про відкриття православної церкви в Чечні разом з головою Росгвардії віктором золотовим 25 жовтня», — йдеться у звіті.

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Проте глава Чечні, додають аналітики, перекреслив інформаційний ефект, який він міг створити, збалансувавши свою реакцію на нагороди адама із зустріччю з золотовим, оголосивши про створення добровольчого батальйону «Шейха Мансура». «Ця заява викликала обурення російських ультранаціоналістів, оскільки „Шейх Мансур“ — це також назва добровольчого батальйону, який складається з чеченських та ічкерійських добровольців, які воюють за Україну», — зазначили в Інституті.

Шейх Мансур був чеченським воїном 18-го століття, який виступав проти російського імперського правління. рамзан кадиров, ймовірно, продовжить викликати гнів російських ультранаціоналістів, які все більше виступають проти мігрантів з переважно мусульманських країн Центральної Азії та інших релігійних меншин у росії, продовжуючи апелювати до свого основного мусульманського електорату.

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Нагадаємо, за даними британської розвідки, ватажок окупованої росією Ічкерії рамзан кадиров намагається висвітлити роль своїх бойовиків в Україні, щоб довести свою лояльність президенту росії володимиру путіну.

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