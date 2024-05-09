Литва готова відправити свої війська в Україну: у Вільнюсі зробили гучну заяву

Після гучної обіцянки президента Франції Емманюеля Макрона про можливість відправки військ країни в Україну, схожу заяву зробила прем'єр-міністр Литви. «Литва готова відправити війська в Україну для проведення навчань», — повідомляє Financial Times, цитуючи прем'єр-міністра Литви Інгрід Шимоніте.

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«Шимоніте повідомила Financial Times, що у неї є дозвіл Сейму направити війська в Україну для проведення навчань», — йдеться в статті.

Крім того, за словами Шимоніте, Литва хоче допомогти Україні, щоб вона «мала потенціал для оновлення своїх Збройних Сил». У зв'язку з цим Вільнюс відмовлятиме у видачі дозволів на проживання вйськовозобов’язаним чоловікам з України. «Водночас їх не будуть навмисно розшукувати або депортувати, оскільки це незаконно», — підкреслила прем'єр-міністр.

Останнім часом країни НАТО все частіше говорять про пряме втручання в український конфлікт. Раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив про можливе введення французьких військ в Україну, а міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон дав згоду на ракетний удар по території росії з боку українських Збройних Сил

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Речник кремля Дмитро Пєсков назвав ці заяви безпрецедентною ескалацією напруженості. А Генеральний штаб рф за дорученням путіна розпочав підготовку до навчань з перевірки підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Як зазначили в МЗС рф, ці маневри слід розглядати в контексті нещодавніх заяв офіційних осіб Заходу щодо можливості участі їх військ у війні в Україні.

Тим часом українські дрони влаштували переполох у росії: в Краснодарському краї горить нафтобаза, у Білгороді близько десятка поранених.

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