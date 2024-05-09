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«Зараз на фронті справді чи не найбільш загрозлива ситуація з початку повномасштабної війни», — Максим Жорін

10:55 9 травня 2024
Максим Жорін
Екскомандир полку «Азов», а наразі заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін підкреслив важливість готовності до ворожого наступу не лише військових, але й усіх громадян.

«Вважаю, що зараз на фронті справді чи не найбільш загрозлива ситуація з початку повномасштабної війни, — пише Максим Жорін, який раніше попереджав про небезпеку «програти війну і фізично, і ментально», на своїй сторінці у соцмережах. — У 2022 році ми побачили несучасну російську армію, «чмонь» та недостатню кількість офіцерів з бойовим досвідом. Але сьогодні перед нами вже зовсім інша армія, бо ворог вчиться та розвивається. Ми втратили багато часу, тягнули з мобілізацією, а ворог готувався до нового етапу просування військ.

Ми не знаємо точних сценаріїв — Харків, Південь, Донбас, чи все разом, ще й з певними наступальними діями на кордоні. Та до наступу вони готуються.

Пишу це не для того, щоб викликати панічні настрої, бо впевнений, що з усім цим можемо справитись. Принаймні військові готуються, роблять та робитимуть все, що в межах наших можливостей. Але хочеться, аби вся країна була залучена і теж готувалась".

Фото із соцмереж

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Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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