Легко залізуть вам у голову і смикатимуть за ниточки: які знаки зодіаку вміють читати чужі думки

Астрологи, які раніше розповіли про те, які знаки зодіаку мають особливий дар притягнення багатства, розказали, хто вміє читати чужі думки. На їхню думку, деякі люди дійсно схильні глибше і гостріше розуміти інших. Відчувати їх емоції, наприклад, інформує Ukr.Media.

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Близнята — розумники, які не нав'язуються

Про Близнят кажуть, що це поверхові люди і таке інше. Це навіть буде правдою у певному сенсі. Річ у тім, що Близнятам не потрібно багато часу, щоб зрозуміти хто перед ними, зрозуміти що з себе представляє людина, що вариться в ній або в її голові. Коли Близнята це розуміють, то дуже швидко роблять висновки. Вони не схильні маніпулювати іншими. Близнятам це просто непотрібно, хоча вони як ніхто інший можуть допомогти і наставити на правдивий шлях. Але самі нав'язуватись при цьому не будуть.

Діва — знак який смикає за ниточки

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А далі піде велика трійка повелителів розуму і починається вона з Дів. Діви це такий народ, який може прораховувати можливі, ймовірні, бажані і не дуже можливості розвитку подій. Немов комп'ютер. Як і всі представники цієї добірки Діви добре знаються на людях. Але так само Діви вміють залазити в голову. Жодної містики для цього їм взагалі не потрібно, досить просто поговорити з людиною. Чим більше Діва спілкуватиметься тим більше отримує ниточок за які зможе смикати коли це буде потрібно.

Терези — люди які читають співрозмовника як книгу

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Зазвичай ввічливі та уважні представники Терезів без сумніву вміють впливати на думки тих з ким спілкуються. Але роблять вони це виключно на благо. На благо собі коханим і близьким. У Терезів багато спільних рис у цьому плані з Близнюками. Їм так само достатньо пари хвилин, щоб зрозуміти хто перед ними і вони так само не мають звички нав'язуватися. Як і Близнята, представники Терезів і вислухають, і поспівчувають… Звичайно ж зможуть дати слушну пораду. Тільки на відміну від Близнят вони не губляться у невідомому напрямку, а самі відправлять у цьому напрямі скиглія. Тому що Терези як ніхто інший розуміють одну просту істину: поки сама людина не захоче щось робити, щось змінювати, то їй нічого не допоможе.

Скорпіони — справжні володарі розуму

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А ось і знак, який майстерно вміє влізти в голову. Скорпіони дуже добрі психологи, причому вони психологи на практиці, а не в книжці. Представники знаку Скорпіон вміють підібрати ключик до будь-кого. Правда вони так само майстерно вміють смикати за ниточки, коли їм це потрібно. Виставити правильні акценти, підвести до потрібних висновків потрібну людину… Скорпіони вміють робити це дуже добре. Інше питання навіщо їм це робити? Але це вже питання виховання і думки саме кожного Скорпіона.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали п'ять найобразливіших знаків зодіаку та розповіли, серед яких знаків зодіаку найбільше хороших чоловіків.

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