Занадто тонкі натури: п'ять найобразливіших знаків зодіаку

Всі знаки Зодіаку мають унікальні характеристики, а є спільні риси з невеликою групою інших знаків. Астрологи, які склали раніше гороскоп на травень, назвали найобразливіші знаки зодіаку: жартувати в їхній присутності потрібно бережно, тому що вони можуть прийняти все на свій рахунок і більше ніколи з вами не розмовляти, інформує Ukr.Media.

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Люди, народжені під цими знаками, можуть бути дуже запальними та сварливими. Навіть мимовільна критика, зауваження чи спостереження у невідповідний час можуть зачепити їхні почуття. В основі всіх їх образ — тонка чутливість.

Рак

Найобразливіший знак. Народжені під сузір'ям Рака дратівливі та чутливі. Це призводить їх до сильних страждань через будь-яке невірно сприйняте слово. Рак нічого не упускає, а якщо ображається, то починає «дутися» і не розмовляти доти, поки кривдник не порозуміється. Він образиться, навіть якщо ви не мали наміру його очорнити. Зазвичай Рак страждає мовчки і зневіряється, але іноді може дати і реальну відповідь, ображаючи свого кривдника.

Риба

На другому місці — Риби. Люди, що народилися між кінцем лютого і серединою березня, особливо сприйнятливі до критики і дуже від неї страждають. З Рибами треба бути уважними та зважувати кожне слово. Їхня образливість виражається сльозами: чим більше вони скривджені, тим більше сліз. При цьому вони швидко прощають свого кривдника, головне, щоб він висловив жаль. Люди цього знака рідко йдуть у прямий наступ, але не дивуйтеся, якщо вони раптово зникнуть із вашого життя. Якщо таке сталося — є причина, згадуйте свою останню критику на їхню адресу.

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Скорпіон

Скорпіон зазвичай реагує на критику атакою. На відміну від інших, більш уразливих знаків Зодіаку, Скорпіон не замикається в собі і не ллє сльози. Скорпіон йде в контратаку — він ображає та критикує дуже різко, навіть надмірно гіпертрофовано. Насправді Скорпіон спочатку терпить, а потім вибухає, і своєю несподіваною реакцією може поставити вас у глухий кут. Якщо ви опинилися в сутичці зі Скорпіоном, ви повинні знати, що він відчував себе скривдженим ще вчора чи позавчора, або навіть минулого тижня, але говорить про це тільки зараз. Отже, причину його нападок шукайте у минулому.

Лев

Лев — образливий знак, але він щосили намагається прийняти критику і навіть пишається тим, що намагається. Але зрештою реагує атакою. У сварках завжди останнє слово залишається за Левом. Що ж робити? Ніколи не сперечатися з Левом, особливо якщо він вам дорогий. Конструктивна критика можлива, але зверніть увагу на способи: не змушуйте його відчувати себе атакованим і не зачепити його гордість. Інакше він стане сварливим та дратівливим та почне шукати вдячність в іншому місці.

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Овен

Реакція Овна на образу зазвичай імпульсивна, робить це інстинктивно. У разі нападу він не зализуватиме свої рани, а відповідатиме дуже різко, про що пошкодує в майбутньому. Якщо ви Овен, вам порада — добре подумайте і порахуйте до десяти, перш ніж сказати щось (навіть якщо ви дуже сердиті і розчаровані). Ну, а якщо ви сперечаєтеся з кимось, народженим під знаком Овна, ви повинні бути обережними: не образіть його, інакше мало вам не здасться!

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали п'ять найревніших знаків зодіаку та розповіли, серед яких знаків найбільше хороших чоловіків.

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