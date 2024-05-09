Шість куль у спину: у Чернігові 21-річна студентка розстріляла батька з бойового пістолета

В Чернігові, який минулого місяця зазнав російських атак, 8 травня ввечері до поліції надійшло повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про те, що в одній з квартир багатоповерхівки в Чернігові знаходиться чоловік зі смертельними вогнепальними пораненнями. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Чернігівській області.

ВІДЕО ДНЯ

«На місце події одразу виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції, керівництво ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції. В ході першочергових заходів правоохоронці встановили, що до вбивства може бути причетна 21-річна донька загиблого. Попередньо відомо, що в квартирі між офіційно непрацюючим батьком та його дочкою-студенткою виник конфлікт. На ґрунті неприязних стосунків дівчина здійснила шість пострілів батьку у спину з бойового пістолета. З місця скоєння злочину поліцейські вилучили низку речових доказів та знаряддя вбивства», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Поліція затримала підозрювану в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Її помістили до ізолятора тимчасового тримання. Правоохоронці встановлюють обставини, за яких зброя потрапила у родину.

РЕКЛАМА

«Всі обставини злочину слідчі розслідують у рамках провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Затриманій загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Триває досудове розслідування», — розповіли в поліції.

Дружина загиблого розповіла, що вони з донькою страждали від домашнього насильства з боку чоловіка, інформує Суспільне Чернігів.

РЕКЛАМА

«Неодноразове, постійне після зловживання алкоголем насильство з боку мого чоловіка над донькою і наді мною. Постійні сварки, постійні ображання, принижування, іноді фізичне насильство. Це було не один день, це продовжувалось. До початку бойових дій, коли було більш спокійне життя в країні, ми якось рідше з цим зіштовхувалися. Після початку бойових дій ми з цим зіштовхувалися майже кожного дня, кожного тижня», — розповіла вона.

8 травня підозрюваній обрали запобіжний захід у Деснянському районному суді Чернігова. Суд відправив підозрювану на два місяці під варту.

Як писали «ФАКТИ», минулого року суд вирішив відібрати 12-річну доньку у найстарішої матері України Валентини Підвербної.

32

Читайте нас у Facebook