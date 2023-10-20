Гучна справа: суд вирішив відібрати 12-річну доньку у найстарішої матері України Валентини Підвербної

У п'ятницю 20 жовтня відбувся суд щодо Валентини Підвербної. Жінка є найстаршою матір'ю України. Це вже не перше судове засідання. Підвербна народила доньку Анну-Марію у лютому 2011 року за допомогою штучного запліднення. Тоді їй було 65, повідомляє Суспільне.

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Справу слухали у Новозаводському районному суді Чернігова. Засідання проходило у закритому режимі.

«Дійсно сьогодні було розглянуто справу про відібрання дитини у Валентини Підвербної. Засідання проходило у закритому режимі. Оголошена вступна та резолютивна частина рішення, згідно якої ухвалено відібрати малолітню дитину від матері, без позбавлення батьківських прав. До досягнення малолітньою дитиною 14-річного віку, тобто строком до 23 лютого 2025 року», — зазначила прессекретарка Новозаводського районного суду Тетяна Андрушко.

Валентина Підвербна була присутня на засіданні, коментувати рішення відмовилась.

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«Я піду до свого адвоката, бо я сама нічого не знаю», — каже Підвербна.

Адвокат найстаршої матері України Андрій Котенок говорить, що разом із підзахисною іще не вирішили, чи будуть подавати апеляційну скаргу.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Анна-Марія написала в Instagram, що мати систематично з неї знущається, б'є її, обзиває, забороняє їй митися і рве її одяг. Дівчинка виставила фотографії з побоями та аудіозапис, на якому вона каже матері, що їй необхідна операція на очах (Анна-Марія страждає на косоокість), але Підвербна категорично відмовляється визнавати проблему. Дівчинка попросила підписників про допомогу. Після чого спалахнув скандал і Анну-Марію забрали соціальні служби.

Фото: Суспільне Чернігів

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