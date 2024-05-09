Аlyona Аlyona та Jerry Heil, які виступили з піснею «Teresa & Maria» у першому півфіналі конкурсу «Євробачення-2024», готуються до гранд-фіналу. Відомо, що постановницею їхнього виступу стала українська режисерка та номінантка на «Ґреммі» Таня Муіньо. У мережі не вщухають захопленні відгуки про номер українок.

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Після виступу у півфіналі співачки поділились з журналістами своїми враженнями та розказали про атмосферу за лаштунками конкурсу.

— Нас дуже сильно підтримували українці, — розказала Jerry Heil. - Насправді ми так заряджалися перед виходом на сцену. Ми проговорили, що зараз на нас дивиться вся Україна. Це реально дуже сильно допомагало. І я навіть перед виходом на сцену проговорила собі, вже стоячи на сцені, що це я роблю за Україну.

Аlyona Аlyona підтримала свою колегу, зазначивши, що підписується під кожним словом Яни.

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— Всі, хто дав нам свою енергію, поділився, підтримав, написав слова підтримки до виступу і після — це все синергетично, — сказала реперка. — Тобто це не виключно я і Яна пішли й зробили це. Це зробили всі ми! Нас з Яною підтримують наші команди й підтримують наші батьки. Батьки кажуть, що через нас говорить бог, що це наші таланти. Тому ми це робимо і для нас це дуже важливо. Для нас велика честь представляти Україну, і ми робимо все можливе, щоб гідно її представити.

Jerry Heil поділилась, що виступ був дуже емоційним.

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— Ми з Альоною пережили дуже багато моментів, які могли б нас налякати перед цим, але ми це прожили й вийшли на сцену та ще раз перепрожили цю пісню, — сказала співачка. - З болем — я вдарилась коліном, Альона перед цим упала.

Учасниці поділилися враженнями від атмосфери за лаштунками «Євробачення».

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— Ми з Яною часто говоримо про те, що це не змагання, це — літній табір, — поділилась Alyona Alyona. — Поспівали, посміялись, обмінялись мерчем, познімали контент і пішли репетирувати.

Нагадаємо, гранд-фінал конкурсу відбудеться у Мальме у суботу, 11 травня. Після повернення до України Alyona Alyona & Jerry Heil планують два великих спільних концерти у Львові та Києві.

«ФАКТИ» ділилися прогнозами щодо фіналістів «Євробачення».

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