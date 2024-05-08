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«Євробачення-2024»: перша десятка фіналістів, їхні номери та прогнози на перемогу

19:14 8 травня 2024
Трофей Євробачення

Після першого півфіналу «Євробачення», який відбувся 7 травня в Мальме, визначилась перша десятка фіналістів. Представниці України Аlyona Аlyona & Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria» впевнено пройшли до фіналу. Їх виступ називають одним з найкращих на конкурсі.
Відео виступу Аlyona Аlyona та Jerry Heil на офіційному каналі «Євробачення» увійшло в топ-3 за переглядами з усіх номерів першого півфіналу. Також ролик посів четверте місце в українських трендах.

Букмекери оновили ставки перед другим півфіналом та назвали своїх фаворитів. Лідером залишається представник Хорватії Baby Lasagna. Його шанси здобути кришталевий мікрофон становлять 36%. Друге місце в букмекерській таблиці посідає Швейцарія, третє — Італія. Україна — на четвертій сходинці.

Пропонуємо ознайомитися з першою десяткою фіналістів та їхніми номерами.

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Кіпр: Silia Kapsis — Liar

Сербія: Teya Dora — Ramonda

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Литва: Silvester Belt — Luktelk

Ірландія: Bambie Thug — Doomsday Blue

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Україна: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Хорватія: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim

Словенія: Raiven — Veronika

Фінляндія: Windows95man — No Rules!

Португалія: Іоланда — Grito

Люксембург: Талі — Fighter

Нагадаємо, десятку фіналістів обрали виключно в результаті глядацького голосування, яке цьогоріч проходило за новими правилами. Також по-новому відбувалося жеребкування.

Порядковий номер виступу у фіналі наших учасниць визначать продюсери після другого півфіналу, який відбудеться 9 травня. Фінальне шоу пройде 11 травня. Бали від України буде оголошувати Джамала.

Фото: EBU — eurovision.tv

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