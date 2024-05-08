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Jerry Heil травмувалася під час виступу на «Євробаченні»

20:17 8 травня 2024
Jerry Heil

Співачка Jerry Heil, яка разом з Аlyona Аlyona представляє Україні на «Євробаченні» в Мальме, травмувалася під час виступу в першому півфіналі. Прихильники помітили, що вона повернулася до грін-руму з перев’язаним бинтом коліном. Пізніше артистка пояснила в соцмережах, що впала на коліна, підіймаючись на гору на сцені. А також вона отримала синці від металевих обладунків.

«В той момент, коли я підіймаюсь нагору і в кінці вже, коли почалась кульмінація — я падаю на коліно. Але коли ми репетируємо це на підлозі, там не має куту нахилу. А тут виходить, я типу витягнулась вперед і грохнулась на гору цю, а вона під кутом і на ній у нас майже не було можливості репетирувати практично. Тому трошечки перестаралась, бо експресія і ти себе не тямиш, і адреналін тобі просто штирить в очі, в вуха і в усі органи, ну і в коліно в тому числі», — розповіла Jerry Heil.
Проте глядачі цього не помітили під час шоу.

Курйоз також стався з Аlyona Аlyona під час репетиції. Вона заплуталася в костюмі та впала на сцені. Проте під час виступу в півфіналі все пройшло без падінь. Наші дівчата впевнено пройшли до фіналу. Їхній номер називають одним з найпотужніших на «Євробаченні».

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Фото: EBU — eurovision.tv

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