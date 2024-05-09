Гол найкращого бомбардира приніс «Зорі» перемогу в Ковалівці: відеоогляд матчу УПЛ
У четвер, 9 травня, поєдинком 15-го туру в Ковалівці завершилася програма догравань в українській прем'єр-лізі. Раніше в перенесених зустрічах «Динамо» розгромило «Верес», а «Шахтар» — «Чорноморець».
Чемпіонат України. Матч 15-го туру
«Колос» (Ковалівка) — «Зоря» (Луганськ) — 0:1 (Герреро, 23). Юніорські склади — 1:2.
Становище команд після 27 турів:
1. «Шахтар» — 67 очок;
2. «Динамо» — 63;
3. «Кривбас» — 54;
4. «Дніпро-1» — 48;
5. «Рух» — 45;
6. «Полісся» — 43;
7. ЛНЗ — 32;
8. «Заря» — 31;
9. «Ворскла» — 30;
10. «Колос» — 29;
11. «Чорноморець» — 29;
12. «Олександрія» — 27;
13. «Оболонь» — 25;
14. «Верес» — 23;
15. «Металіст 1925» — 22;
16. «Минай» — 19.
Бомбардири: 13 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 9 — Данило Сікан («Шахтар»), Віталій Буяльський («Динамо»), Едуардо Герреро («Зоря»); 8 — Олександр Філіппов («Дніпро-1»), Олег Кожушко («Кривбас»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Андрій Ярмоленко («Динамо»); 7 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Максим Задерака («Кривбас»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Назар Волошин («Динамо»); 6 — Дмитро Криськів («Шахтар»), Ілля Квасниця («Рух»), Володимир Бражко («Динамо»).
У 28-му турі УПЛ зіграють: 11 травня — «Ворскла» — «Минай» (13:00), «Оболонь» — «Рух» (15:30), «Шахтар» — «Динамо» (18:00); 12 травня — «Олександрія» — «Дніпро-1» (13:00), «Чорноморець» — «Металіст 1925» (15:30), «Кривбас» — «Полісся» (18:00); 13 травня — «Колос» — ЛНЗ (15:30), «Зоря» — «Верес» (18:00).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Верес» у «битві за виживання» забив три м'ячі у ворота «Миная».
Фото ФК «Колос»25
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