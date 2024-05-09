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Гол найкращого бомбардира приніс «Зорі» перемогу в Ковалівці: відеоогляд матчу УПЛ

17:57 9 травня 2024
Колос&nbsp;— Зоря

У четвер, 9 травня, поєдинком 15-го туру в Ковалівці завершилася програма догравань в українській прем'єр-лізі. Раніше в перенесених зустрічах «Динамо» розгромило «Верес», а «Шахтар» — «Чорноморець».

Чемпіонат України. Матч 15-го туру

«Колос» (Ковалівка) — «Зоря» (Луганськ) — 0:1 (Герреро, 23). Юніорські склади — 1:2.

Становище команд після 27 турів:

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1. «Шахтар» — 67 очок;

2. «Динамо» — 63;

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3. «Кривбас» — 54;

4. «Дніпро-1» — 48;

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5. «Рух» — 45;

6. «Полісся» — 43;

7. ЛНЗ — 32;

8. «Заря» — 31;

9. «Ворскла» — 30;

10. «Колос» — 29;

11. «Чорноморець» — 29;

12. «Олександрія» — 27;

13. «Оболонь» — 25;

14. «Верес» — 23;

15. «Металіст 1925» — 22;

16. «Минай» — 19.

Бомбардири: 13 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 9 — Данило Сікан («Шахтар»), Віталій Буяльський («Динамо»), Едуардо Герреро («Зоря»); 8 — Олександр Філіппов («Дніпро-1»), Олег Кожушко («Кривбас»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Андрій Ярмоленко («Динамо»); 7 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Максим Задерака («Кривбас»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Назар Волошин («Динамо»); 6 — Дмитро Криськів («Шахтар»), Ілля Квасниця («Рух»), Володимир Бражко («Динамо»).

У 28-му турі УПЛ зіграють: 11 травня — «Ворскла» — «Минай» (13:00), «Оболонь» — «Рух» (15:30), «Шахтар» — «Динамо» (18:00); 12 травня — «Олександрія» — «Дніпро-1» (13:00), «Чорноморець» — «Металіст 1925» (15:30), «Кривбас» — «Полісся» (18:00); 13 травня — «Колос» — ЛНЗ (15:30), «Зоря» — «Верес» (18:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Верес» у «битві за виживання» забив три м'ячі у ворота «Миная».

Фото ФК «Колос»

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