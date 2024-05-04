Чемпіонат України з футболу, 27-й тур, 4—6 травня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця

У суботу, 4 травня, поєдинками в Олександрії, Києві та на арені «Лівий берег» під столицею стартує 27-й тур української футбольної прем'єр-ліги, у перенесених зустрічах якої «Динамо» та «Шахтар» розгромили своїх суперників.

ВІДЕО ДНЯ

Чемпіонат України. 27-й тур

4 травня (субота)

«Олександрія» — «Рух» (Львів) — 2:2 (Михайленко, 4, 80 — Пастух, 26, Слюбик, 82). Юніорські склади — 1:0.

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1:0 Михайленко (4-а хв.)

1:1 Пастух (26-а хв.)

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У 27-му турі УПЛ також зіграють: 4 травня — «Оболонь» — ЛНЗ (15:30), «Металіст 1925» — «Ворскла» (18:00); 5 травня — «Полісся» — «Зоря» (13:00), «Динамо» — «Колос» (15:30), «Шахтар» — «Чорноморець» (18:00); 6 травня — «Дніпро-1» — «Кривбас» (13:00), «Верес» — «Минай» (18:00).

Становище команд:

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1. «Шахтар» — 64 очки (26 матчів);

2. «Динамо» — 60 (26);

3. «Кривбас» — 54 (26);

4. «Дніпро-1» — 45 (26);

5. «Рух» — 45 (27);

6. «Полісся» — 42 (26);

7. ЛНЗ — 32 (26);

8. «Ворскла» — 30 (26);

9. «Чорноморець» — 29 (26);

10. «Колос» — 29 (25);

11. «Зоря» — 27 (25);

12. «Олександрія» — 27 (27);

13. «Оболонь» — 22 (26);

14. «Верес» — 20 (26);

15. «Минай» — 19 (26);

16. «Металіст 1925» — 19 (26).

Бомбардири: 13 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 9 — Данило Сікан («Шахтар»); 8 — Олександр Філіппов («Дніпро-1»), Олег Кожушко («Кривбас»), Віталій Буяльський («Динамо»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»); 7 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Едуардо Герреро («Зоря»), Максим Задерака («Кривбас»), Андрій Ярмоленко («Динамо»); 6 — Дмитро Криськів («Шахтар»), Ілля Квасниця («Рух»), Володимир Бражко, Назар Волошин (обидва — «Динамо»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футболіст та тренер «Динамо» Михайло Фоменко.

Фото ФК «Олександрія»

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