Чемпіонат України з футболу, 27-й тур, 4—6 травня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця
У суботу, 4 травня, поєдинками в Олександрії, Києві та на арені «Лівий берег» під столицею стартує 27-й тур української футбольної прем'єр-ліги, у перенесених зустрічах якої «Динамо» та «Шахтар» розгромили своїх суперників.
Чемпіонат України. 27-й тур
4 травня (субота)
«Олександрія» — «Рух» (Львів) — 2:2 (Михайленко, 4, 80 — Пастух, 26, Слюбик, 82). Юніорські склади — 1:0.
1:0 Михайленко (4-а хв.)
1:1 Пастух (26-а хв.)
У 27-му турі УПЛ також зіграють: 4 травня — «Оболонь» — ЛНЗ (15:30), «Металіст 1925» — «Ворскла» (18:00); 5 травня — «Полісся» — «Зоря» (13:00), «Динамо» — «Колос» (15:30), «Шахтар» — «Чорноморець» (18:00); 6 травня — «Дніпро-1» — «Кривбас» (13:00), «Верес» — «Минай» (18:00).
Становище команд:
1. «Шахтар» — 64 очки (26 матчів);
2. «Динамо» — 60 (26);
3. «Кривбас» — 54 (26);
4. «Дніпро-1» — 45 (26);
5. «Рух» — 45 (27);
6. «Полісся» — 42 (26);
7. ЛНЗ — 32 (26);
8. «Ворскла» — 30 (26);
9. «Чорноморець» — 29 (26);
10. «Колос» — 29 (25);
11. «Зоря» — 27 (25);
12. «Олександрія» — 27 (27);
13. «Оболонь» — 22 (26);
14. «Верес» — 20 (26);
15. «Минай» — 19 (26);
16. «Металіст 1925» — 19 (26).
Бомбардири: 13 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 9 — Данило Сікан («Шахтар»); 8 — Олександр Філіппов («Дніпро-1»), Олег Кожушко («Кривбас»), Віталій Буяльський («Динамо»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»); 7 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Едуардо Герреро («Зоря»), Максим Задерака («Кривбас»), Андрій Ярмоленко («Динамо»); 6 — Дмитро Криськів («Шахтар»), Ілля Квасниця («Рух»), Володимир Бражко, Назар Волошин (обидва — «Динамо»), Руслан Степанюк («Ворскла»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футболіст та тренер «Динамо» Михайло Фоменко.
Фото ФК «Олександрія»55
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