Розгромний успіх «Динамо» та перемога «Шахтаря» з хет-триком Марлона: відеоогляди перенесених матчів УПЛ

У середу, 1 травня, на арені «Лівий берег» під Києвом та на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського відбулися перенесені поєдинки 12-го та 5-го турів української прем'єр-ліги. «Шахтар» перевірив на міцність «Чорноморець», а «Динамо», що дотиснуло минулими вихідними «Дніпро-1», зіграло з «Вересом».

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Чемпіонат України. Перенесені матчі 5-го та 12-го турів

«Динамо» (Київ) — «Верес» (Рівне) — 3:0 (Ярмоленко, 40, Пономаренко, 80, Шепелєв, 85). Юніорські склади — 1:1.

«Динамо»: Бущан, Дубінчак, Попов, Михавко (Сирота, 46), Караваєв, Бражко, Буяльський (Царенко, 86), Ярмоленко (Шепелєв, 66), Кабаєв (Беніто, 86), Волошин, Ванат (Пономаренко, 75).

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«Чорноморець» (Одеса) — «Шахтар» (Донецьк) — 1:4 (Бадібанга, 12 — Марлон, 3, 16, 42, Швед, 66). Юніорські склади — 1:2.

«Шахтар»: Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля, Криськів (Назарина, 81), Марлон (Степаненко, 64), Судаков, Кевін (Егіналду, 64), Зубков (Швед, 64), Сікан (Траоре, 64).

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Становище команд:

1. «Шахтар» — 64 очки (26 матчів);

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2. «Динамо» — 60 (26);

3. «Кривбас» — 54 (26);

4. «Дніпро-1» — 45 (26);

5. «Рух» — 44 (26);

6. «Полісся» — 42 (26);

7. ЛНЗ — 32 (26);

8. «Ворскла» — 30 (26);

9. «Чорноморець» — 29 (26);

10. «Колос» — 29 (25);

11. «Зоря» — 27 (25);

12. «Олександрія» — 26 (26);

13. «Оболонь» — 22 (26);

14. «Верес» — 20 (26);

15. «Мінай» — 19 (26);

16. «Металіст 1925» — 19 (26).

Бомбардири: 13 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 9 — Данило Сікан («Шахтар»); 8 — Олександр Філіппов («Дніпро-1»), Олег Кожушко («Кривбас»), Віталій Буяльський («Динамо»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»); 7 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Едуардо Герреро («Зоря»), Максим Задерака («Кривбас»), Андрій Ярмоленко («Динамо»); 6 — Дмитро Криськів («Шахтар»), Ілля Квасниця («Рух»), Володимир Бражко, Назар Волошин (обидва — «Динамо»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

У 27-му турі УПЛ зіграють: 4 травня — «Олександрія» — «Рух» (13:00), «Оболонь» — ЛНЗ (15:30), «Металіст 1925» — «Ворскла» (18:00); 5 травня — «Полісся» — «Зоря» (13:00), «Динамо» — «Колос» (15:30), «Шахтар» — «Чорноморець» (18:00); 6 травня — «Дніпро-1» — «Кривбас» (13:00), «Верес» — «Минай» (18:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футболіст та тренер «Динамо» Михайло Фоменко.

Фото ФК «Динамо»

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