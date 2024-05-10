Олімпійський чемпіон та ексчемпіон світу, легендарний британець Леннокс Льюїс, який увійшов до десятки найбагатших боксерів усіх часів, дав свій прогноз на бій за титул абсолютного чемпіона світу між українцем Олександром Усиком (21 перемога, 14 з них — нокаутом) та своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі (34 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 нічия), який відбудеться 18 травня у Саудівській Аравії.

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«Вважаю, що у Ф'юрі багато відмінних якостей: він високий, він може боксувати в обох стійках, він може боксувати першим номером, — заявив 58-річний Леннокс Льюїс в інтерв'ю Youtube каналу talkSPORT Boxing. — Особисто я завжди говорив про те, що побити здорованя складніше. Завжди вважав, що здоровані мають перевагу. Не збираюся списувати з рахунків Усика, але поставлю на перемогу Ф'юрі за очками».



При цьому британець, який у 2003 році переміг Віталія Кличка, підказав Циганському королю ключ до успіху.

«Він має використовувати усі свої якості. Він повинен бути постійно вислизати, повинен налягати на джеб. Він має робити те, в чому знається, — зазначив боксер. — Для нього це не новинка. Він і раніше бився з бійцями, які були набагато дрібнішими. Його завдання просто зібрати все це докупи. Усик? Він боксуватиме так, як зазвичай це робить. Рухатиметься по рингу, намагатиметься витягти Ф'юрі з панцира».

Леннокс Льюїс вважає, що на початку бою в Ер-Ріяді обидва боксери не ризикуватимуть.

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«Думаю, на „притирання“ піде близько чотирьох раундів, — вважає Льюїс. — Хто першим перейде до атакувальних дій? Думаю, це може бути Усик. Хто буде чуваком, який постійно джебить і рухається? Усик, адже йому потрібно якось підібратися до величезного суперника. Він вперше вийде в ринг проти такого великого опонента».

До речі, Леннокс Льюїс застеріг свого співвітчизника від недооцінки українця.

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«Усик — серйозний хлопець, — вважає олімпійський чемпіон. — Я свого часу сказав, що він маленький кролик, бо стрибає по рингу і може дістати вас. Тепер він перетворився на вовка. Він знає лише смак перемог і не знає смаку поразок».

Нагадаємо, що саме Леннокс Льюїс після перемоги 1999 року над Евандером Холіфілдом став останнім на тепер абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні. І ось через чверть століття у світовому боксі буде новий король.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що до супербою Усик — Ф'юрі виготовили унікальні годинники.

Фото РА

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