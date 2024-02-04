Багатостраждальний бій між чемпіоном світу WBA, WBO, IBO та IBF з боксу в суперважкій вазі українцем Олександром Усиком (21 перемога, 14 з них — нокаутом) та володарем поясу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (34 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 нічия) за титул абсолютного чемпіона світу, який не відбудеться 17 лютого в Саудівській Аравії через розсічення над правим оком у Циганського короля, отримав нову дату.

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Як повідомив в інтерв'ю MMA Hour Турки Аль аш-Шейх, радник при саудівському королівському палаці, бій перенесено на 18 травня. У разі повторного перенесення винуватця перенесення буде оштрафовано на 10 млн доларів з його гонорару.

До речі, Олександр Усик, який нещодавно вчетверте став батьком, досить спокійно відреагував на скасування поєдинку (розсічення Ф'юрі завдав хорватський спаринг-партнер).

«Як я відреагував на касуванн бою? Моя реакція — просто посмішка. Я не знаю, я тренувався. Після спарингу моя команда сказала мені, що Тайсон отримав січку. Я просто посміхнувся та повернувся до тренування. Але я готовий битися за абсолюта у будь-який час дня та ночі. Хочу побажати Ф'юрі, щоб він швидше відновився. І щоб усе було добре», — заявив Олександр Усик в ефірі The MMA Hour.

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«У нас нова дата — 18 травня. Не можу дочекатись, щоб розбити кролика. Велику повагу моєму братові, Турки Аль аш-Шейху, за найбільшу битву століття», — з «вдячністю» написав у соцмережі Тайсон Фьюрі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бій Усик — Ф'юрі вже переносився.

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Фотоколаж skysports.com

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