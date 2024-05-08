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Лише в трьох екземплярах: до бою Усик — Ф'юрі випустили унікальні годинники (відео)

20:48 8 травня 2024
Олександр Усик і Тайсон Ф&#39;юрі

Організатори багатостраждального бою між чемпіоном світу WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі українцем Олександром Усиком (21 перемога, 14 з них — нокаутом) та володарем поясу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (34 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 нічия). титул абсолютного чемпіона світу, який заплановано на 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), приготували боксерам унікальні подарунки.

Американська ювелірна фірма Jacob's & Co випустила спеціальні наручні годинники, присвячені поєдинку між британцем та українцем. Загалом існує три екземпляри унікальних годинників: по одному отримають учасники бою — Усик і Ф'юрі, ще один буде проданий на благодійному аукціоні.

Нагадаємо, що раніше було презентовано спеціальний пояс для переможця бою на Kingdom Arena, який виконаний у кольорах національних прапорів обох боксерів. Також він прикрашений золотом та сріблом, а посередині червоними літерами підписано, що це титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

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Як відомо, Усик, який став батьком вчетверте, і Ф'юрі, у котрого народилася сьома дитина, мали битися в Саудівській Аравії ще 17 лютого, але поєдинок перенесли через розтин над правим оком у Циганського короля.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду подарував зірці ММА Френсісу Нганну дуже дорогий годинник перед боєм камерунця з Тайсоном Ф'юрі.

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