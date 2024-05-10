Тиграм — подолання перешкод, а Козам — успіх у справах: що обіцяє Східний гороскоп на тиждень з 13 по 19 травня

На відміну від традиційного гороскопа, який бере до уваги сузір'я, під яким народилася людина, на Сході на перше місце ставлять рік її народження.

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В Азії вважають, що у людей, які народилися в один рік циклу з 12 тварин, більш-менш схожа доля та можливість здобути впевненість на шляху до успіху у різних сферах життя, пише сайт з гороскопами.

Щур (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 рік народження)

Для Щурів зараз найважливіше залишатися обережними і не занурюватися у світ мрій. Зосередьтеся на нагальних справах та заручіться підтримкою надійних людей.

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Бик (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 рік народження)

Передбачливість та впевненість у собі стануть ключовими якостями для успіху Биків цього тижня. Позбавтеся непотрібного багажу та негативних думок.

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Тигр (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 рік народження)

Знайдіть мотивацію та сфокусуйтеся на цілях, щоб подолати нові перешкоди. Вірте у свої сили і не бійтеся робити сміливі кроки.

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Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 народження)

Боріться з мінливою енергетикою, наданою Всесвіту, за допомогою спорту та фізичної активності. Це допоможе вам зняти стрес і зосередитись на важливих завданнях.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 рік народження)

Знайдіть нове у житті і не бійтеся експериментувати. Сфокусуйтеся на роботі, захоплення та можливості для зростання як особистості.

Змія (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 рік народження)

Час удачі для Змій, але будьте готові адаптуватися до змін та допомагати іншим. Вирішуйте важливі проблеми та уникайте критики та звинувачень.

Кінь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 рік народження)

Чи не відкладайте справи на потім і вибирайте активний спосіб життя. Фізична активність допоможе вам впоратися з дилемами та прийняти складні рішення.

Коза (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 рік народження)

Подолайте сумніви та приділяйте час близьким людям. Забудьте про егоїзм і підтримуйте оточення, це принесе вам впевненість та успіх.

Мавпа (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 рік народження)

Отримуйте нові враження та емоції, змінюйте обстановку. Працюйте старанно, щоб уникнути фінансових проблем та задовольнити потреби роботи.

Півень (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 рік народження)

Будьте обережні та не покладайтеся на чужу допомогу. Зосередьтеся на своїх цілях та уникайте необдуманих вчинків.

Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 рік народження)

Не довіряйте повністю своєї інтуїції та уникайте негативних думок. Стійкість та впевненість допоможуть вам подолати труднощі та досягти успіху.

Свиня (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 рік народження)

Залишайтеся близько до тих, хто може підказати вам правильний шлях. Приділяйте увагу здоров'ю та уникайте необдуманих дій. Зосередьтеся на важливих завданнях та уникайте надмірностей.

Раніше ми розповідали, кому зі знаків зодіаку найбільше пощастить у травні.

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