В другу п'ятницю місяця, 10 травня, на представників більшості знаків зодіаку очікують позитивні події, вважають астрологи.

Водночас сьогодні важливо не втрачати можливість зустрічі зі старими друзями, тому що від них може надійти пропозиція, яка сприятливо позначиться на вашому фінансовому становищі, радять знавці руху зірок.

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Овен

Можливе нерозуміння і напруга в спілкуванні. Овнам складно підібрати слова і висловити свої думки навіть із близькими людьми. Однак ваша чарівність 10 травня на високому рівні. Проявляйте зацікавленість і дружелюбність до оточуючих, не тисніть на них під час ухвалення рішення.

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Телець

Намагайтеся зберігати внутрішній баланс, щоб мати високу працездатність і позитивний настрій. Доведеться підлаштовуватися під настрій потрібних вам людей, шукати нові шляхи досягнення цілей. Гнучкість і дипломатичність, пошук компромісів, допоможуть Тельцям завершити день успішно.

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Близнюки

Зірки радять вам сьогодні не порушувати правил або домовленостей, поважати особисті кордони інших людей. Якщо цього не робити, можна потрапити в неприємну ситуацію. Вирішуйте всі проблеми шляхом переговорів: ваш дар красномовства сьогодні на висоті. Вечір присвятіть своїм коханим.

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Рак

Проявляйте стриманість і ввічливість. Вам доведеться багато спілкуватися з неприємними людьми, домовлятися з ними про важливі речі. 10 травня ваша привітність і дружелюбність відкриють багато дверей. Пропозиції, найімовірніше, будуть вигідними, варто їх розглянути. Зустріч із друзями вас потішить.

Лев

Люди, з якими ви познайомитеся сьогодні, стануть вам у пригоді в майбутній роботі, нададуть вам допомогу і підтримку. Ставте перед собою високі цілі, зірки допоможуть вам досягти прекрасних результатів. Час сьогодні для Левів на вагу золота, тому не треба витрачати його на непотрібні заняття.

Діва

Зараз час для підготовчої роботи. Складіть план, проаналізуйте свої ресурси, підготуйте ґрунт для його втілення. Скоро ви зможете почати втілення своїх задумів і швидко просунутися в роботі. Інтуїція у Дів на висоті, тому рішення приймайте спонтанно, не роздумуйте довго.

Терези

Проявляйте повагу до ваших співрозмовників, не тисніть на них, не переходьте особистих меж. Спілкуватися сьогодні вам буде легко, ви можете доводити свою правоту і домагатися бажаного. В особистих стосунках Терезам треба проявити ініціативу, запропонувати своїй половинці щось незвичайне.

Скорпіон

Хоча спілкування 10 травня даватиметься вам важко, сьогоднішні знайомі вам незабаром дуже знадобляться. Тому намагайтеся бути доброзичливішими, використовуйте почуття гумору, проявляйте симпатію до ваших співрозмовників. Запросіть вашу кохану людину на побачення, зробіть романтичний подарунок.

Стрілець

Що більше ви спілкуєтеся і знайомитеся з новими людьми, то вдаліше складеться ваш день. Не поспішайте, інакше доведеться виправляти допущені помилки. Корисно подумати над своїм планом, прорахувати всі ризики. Поки рано приступати до його реалізації. Увечері постарайтеся розслабитися і добре виспатися.

Козоріг

Будьте відкритими до спілкування, до нових знайомств, не бійтеся показувати свої емоції. Відверта розмова зі своїм партнером допоможе Козорогам вирішити якесь важливе особисте питання, прояснити всі недомовленості у стосунках. Будьте впевнені у своїх силах, проявляйте активність.

Водолій

Доведеться долати різні труднощі, швидко вирішувати несподівані питання. Ставтеся до всього, що відбувається, позитивно, проявляйте активність і зацікавленість. Начальство оцінить вашу результативність. Приділіть більше уваги своїй половинці 10 травня.

Риби

Перш ніж погоджуватися на щось, подумайте двічі. Не всі зроблені пропозиції сьогодні будуть вам вигідні. Якщо на вас чекають переговори, проявляйте ввічливість і професіоналізм, поважайте думку опонента. Не найкращий день для покупок або великих витрат, відкладіть похід по магазинах.

Ввечері зорі та астрологи радять українцям відволіктися від думок про роботу на дачі, адже всього на ділянці не переробиш, тим більше, що можна задіяти корисну техніку.

Замість цього краще послухати нову українську музику, тим більше, що наші співаки розповідають про «типові» життєві ситуації.

Співачка, якій подобається, коли її називають Ann in Black (та сама, що раніше співала про «fucking файно»), і яка любить слухати LUCKY LOVE, перезаписала версію пісні про жінку, що «раптово» виявила: її новий знайомий — одружений чоловік, і вирішила виказати йому все, що про нього думає.

В той же час Максим Бородін завдяки коханій, зрозумів сенс земного життя і вирішив зробити «апгрейд» своєї пісні.

Також про любов заспівав один з королів українського шансону.

Його перевершив інший шансоньє, який знайшов собі для дуету красиву партнершу, відому співачку (і це не Настя Каменських).

В такій ситуації талановита молодь (зокрема, Leonova) залишається на самоті і змушена співати про запах светра коханого, який відчуває крізь екран (певно, це справжні тортури!).

Дівчина навіть не чує звертання до себе співака Mmmalyy — а він міг би прийти на допомогу, напевне!

Також самотньою почувається, певно, і Вікторія Лівінчук, тому спромоглася тільки на сумне «ла-ла-ла».

Хоча б могла переспівати відому пісню, як це зробила інша молода співачка.

Вона переклала українською пісню дуету, який, на жаль, розпався.

В той же час стабільно вірними собі залишаються «ветерани» сцени, гурт «Фрістайл», які вміють отримати натхнення з будь-якого природнього явища — на цей раз приводом для написання пісні стала розквітла акація.

Можливо, їх приклад варто наслідувати і нашій талановитій молоді, адже в травні, як стверджують іноземні астрологи, є шанс для справжнього творчого прориву і успіху для кількох знаків зодіаку.

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