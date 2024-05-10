Для ескалації конфлікту із Заходом: російські агенти готують диверсії в Європі

Британець постане перед судом за звинуваченням у здійсненні у Східному Лондоні підпалу складу, що пов'язаний з Україною. У Німеччині двоє людей, які приїхали до країни ще підлітками, були найняті російською розвідкою для нападів на військові бази. В Естонії молодиків з кримінальним минулим завербували через телеграм, щоб вони за невелику винагороду розбили автомобіль міністра та національні пам'ятники, пише Bloomberg.

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В інших країнах Європи державним службовцям радять бути дуже обережними через зростаючий ризик насильства з боку підтримуваних росією бандитів. За словами чиновників, знайомих з цим питанням, які на умовах анонімності обговорюють відкриті розслідування, за серією дедалі більш відвертих, частих і скоординованих інцидентів по всьому континенту, ймовірно, стоїть російська військова розвідувальна служба гру. Від Берліна до Вільнюса уряди країн НАТО починають усвідомлювати зростаючу загрозу від спонсорованих росією актів саботажу й насильницького залякування на території НАТО напередодні виборів до Європейського союзу наступного місяця, які разом з цілеспрямованою кампанією дезінформації мають на меті перевірити підтримку України на континенті.

Враховуючи абсолютну зухвалість санкціонованої кремлем діяльності — через роки після отруєнь у Солсбері, які, на думку Великої Британії, були замовлені президентом путіним, — один з високопосадовців дійшов висновку, що москву більше не турбує, якщо її спіймають на виконанні ворожих дій, вона відмовилася від більш витончених форм таємного шпигунства.

Один європейський чиновник заявив, що кілька інцидентів у Європі були частиною операції, координованої гру, і що подібні заходи проводяться в різних столицях. Реакція зосереджена на діях, які вже відбулися, а не на загрозі дій, які можуть відбутися, і демонструє росії, що Захід знає, що вона робить, сказав чиновник.

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«росія роками надсилає ескадрони смерті в Європу — Берлін, Лондон, Солсбері, але також і в інші місця, — заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Таллінні, Естонія. — У нас був завербований росією терорист, який намагався здійснити теракт у Польщі кілька місяців тому, і я впевнений, що вони намагаються зробити це й в інших країнах».

За своєю агресивністю, методами та масштабами підтримувані росією дії є новою загрозою, що виходить від кремля, і офіційні особи вказують на те, що низка нещодавніх атак має спільні риси: в них часто беруть участь місцеві жителі, найняті переважно через посередників в Інтернеті для ураження цілей на Заході або виконання інших зловмисних завдань за вказівкою москви.

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Дуже ймовірно, що ця стратегія, спрямована на Європу в цілому, була схвалена на найвищому рівні в москві, сказав один з чиновників. росія має цілеспрямовану стратегію саботажу допомоги Україні по всій Європі, для цього вона вербує місцевих жителів, сказав інший чиновник.

Тея Тіілікайнен, директор Європейського центру передового досвіду з протидії гібридним загрозам, вбачає за всім цим бажання росії посилити роль авторитарного режиму, а також, можливо, рф готується до ескалації конфлікту із Заходом, випробовуючи свої інструменти. За словами Марго Паллосона, керівника Служби внутрішньої безпеки Естонії, на початку цього року було заарештовано близько десятка осіб, підозрюваних у роботі на російську розвідку, яка була частиною ширшого бюджетного плану зі здобуття впливу за кордоном. Цього тижня литовська розвідка попередила, що росія намагається використовувати жителів країн Балтії для здійснення провокацій та нападів.

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«Для цього дедалі частіше використовуються соціальні платформи, де розміщуються оголошення про пошук людей для вербування, тих, хто готовий за винагороду шпигувати, фотографувати інфраструктуру військових об'єктів стратегічного значення, збирати дані про окремих осіб і здійснювати акти саботажу або вандалізму», — йдеться в заяві відомства.

Співробітники внутрішньої розвідки Німеччини стурбовані тим, що російські спецслужби систематично атакують російських німців, які проживають в країні, через соціальні мережі, повідомила особа, знайома з цим питанням, на умовах анонімності. Вища рада оборони Румунії у своєму звіті попередила про потенційне проникнення російських шпигунів під виглядом українських біженців або навіть про можливі диверсії на військовому транспорті для України.

Як сказав Тіілікайнен, залишаючись на порозі збройного нападу і зобов'язань НАТО щодо колективної оборони, відомих під статтею 5, «росія намагається отримати максимальну віддачу від своєї сили, уникаючи при цьому контрреакції або негайних контрзаходів».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що агенти фсб готували вибух на залізниці на Полтавщині. Також СБУ запобігла теракту на залізниці в Харківській області.

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