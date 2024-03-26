Агенти фсб готували вибух на залізниці на Полтавщині (фото, відео)

В Україні вкотре запобігли російській диверсії на стратегічно важливому об’єкті «Укрзалізниці».

Цього разу спецоперацію СБУ було проведено на Полтавщині, і за її підсумками «на гарячому» вдалося затримати двох агентів фсб, які намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України. Таким чином окупанти сподівались порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для ЗСУ.

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Як повідомили в СБУ, для вчинення злочину ворожі агенти заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії та системи електроживлення рухомого складу, плануючи привести вибухівку в дію за допомогою пульта дистанційного керування.

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Але зробити це їм не вдалося, тому що фігурантів затримали співробітники СБУ. При собі зловмисники мали мобільні телефони, з яких вони координували злочинні дії зі своїм російським куратором — кадровим співробітником 5-ї служби фсб. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

Інструкції кураторів з фсб

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Саме він поставив агентам завдання вчинити диверсію на залізниці у період масованих повітряних атак рашистів на об’єкти критичної інфраструктури України 21−22 березня цього року.

За даними слідства, ворожими поплічниками виявились жителі Київської та Харківської областей.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 («Диверсія, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб») Кримінального кодексу України. Нині зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що влітку мережу російських агентів, які планували диверсії на залізницях задля підриву потягів до України зі зброю та гуманітарною допомогою, викрили у Польщі.

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