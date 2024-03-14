СБУ запобігла теракту на залізниці в Харківській області (фото)

На Харківщині, яку чи не щоночі потужно атакує ворог, контррозвідка Служби безпеки запобігла російській диверсії на об’єктах «Укрзалізниці».

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Як повідомили у СБУ, в результаті спецоперації було затримано ворожого диверсанта, який намагався підірвати лінії електроживлення залізничних колій та рухомого складу поблизу вузлової станції. Зловмисником виявився місцевий житель, який працював на головне управління генштабу збройних сил росії (відоме як гру).

Для вчинення серії вибухів він планував використати саморобний вибуховий пристрій, інструкцію для виготовлення якого в «домашніх» дистанційно отримав від воєнної розвідки рф.

У разі здійснення диверсій окупанти сподівались порушити логістику постачання пального та боєприпасів для Сил оборони на Лиманському напрямку.

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Однак ці злочинні наміри було зірвано, адже співробітники СБУ покроково задокументували розвідувально-підривну діяльність диверсанта і затримали його на етапі підготовки вибухів.

Крім того під час розслідування було отримано докази виконання фігурантом ще одного завдання — він збирав інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ в Харкові та Павлограді, що на Дніпропетровщині.

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У цьому, за даними слідства, фігурант дистанційно координував свої дії зі знайомим — представником агентурного апарату російського гру, який перебуває в рф. Для комунікації вони використовували анонімні чати у месенджерах.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили «диверсанту» про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України («Несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану»). Чоловікові загрожує тюремне ув’язнення.

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Нагадаємо також про лютневе затримання на Кіровоградщині російського інформатора, який у власному гаражі поблизу залізничної станції облаштував «пункт спостереження» за ешелонами Збройних сил України.

Фото СБУ

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