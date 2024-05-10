Закінчив «університети» Дарниці і ДВРЗ: Потап підвів підсумки 43 років життя, а Настя нарешті діждалась компліментів

Здається, репер Потап нарешті позбувся свого «меланхолійного» виразу обличчя, який воно набуло через «тягар років» (все-таки цілих 43 повних літ!) і нарешті зміг більш-менш зрозуміло формулювати думки.

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Перш за все репер вирішив «відзвітувати» перед публікою про свій творчий шлях.

«Учора всіх традицій було дотримано: загадав бажання про перемогу й підбив підсумки, адже кожен день народження — це привід зробити деякий аналіз і поставити нові амбітні цілі», — написав Потап у соціальній мережі.

Співак зізнався, що перед ним, як кінострічка, пробігли перед очима всі події й досягнення за його понад 25 років кар'єри (це, вочевидь, і змусило його сумувати).

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«Мій шлях у музичній індустрії розпочався з написання пісень на колінах у дворах Дарниці й ДВРЗ ще в 1990-х роках, коли реп і хіп-хоп в Україні були зовсім нішевою історією, але тією, яка так мене манила в музичну індустрію», — розповів Потап, натякаючи, що його «університети» — це саме «дворова творчість» дев'яностих.

Він зазначив, що творчий шлях розпочинав з українською групою «Вхід У Змінному Взутті», а пізніше почав працювати з українською співачкою Настею Каменських (NK), яка зараз є його дружиною.

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«Потім доленосна зустріч з моєю ніжною й талановитою квіточкою [Настею Каменських], із якою ми разом створили наш знаковий дует, змінила наші життя, адже ми самі не очікували, що з першої спільної пісні, а потім ще протягом більш ніж 10 років, наші треки будуть гудіти звідусіль, і ми виступимо на всіх континентах планети», — написав репер-продюсер.

Пост він доповнив архівним фото. На знімку він позує на пляжі разом із бабусею.

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Маленький Льоша

Своєю чергою, відзначилась і його «квіточка» NK. Співачка теж трохи «вдарилась у ностальгію» і розмістила ролик одного з своїх колишніх хітів.

На фоні набридлого всім «Молока» пісня здалася багатьом «новою» і «свіжою». Співачці написали, що Настя — «8 елемент», «Топчик», «Крутяк» тощо. Звичайно, були натяки на зайву вагу та все інше. Але коментарі могли однозначно бути набагато жорстокішими з урахуванням того, що напередодні відомий блогер розповів про те, що концертний тур Насті Штатами провалився, і глядачі вимагають повернути їм гроші за квитки.

Вочевидь, хейтерам набридло цькувати зірок, і вони «перемкнулися» на більш «благодатний» матеріал — «Євробачення», адже його фінал вже зовсім скоро.

Фото instagram.com/realpotap/

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